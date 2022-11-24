汪小菲風波狂燒！台灣1男星離婚最體面 網讚：男人典範
富商汪小菲與女星大S的離婚風波還沒燒完，一名網友聯想到去年底男星王力宏與前妻李靚蕾的戰爭，忍不住好奇問，這兩人是否都慘輸好男人代表吳奇隆？吳奇隆當年離婚前妻馬雅舒後，不但果斷給出所有身家，還沒有任何怨言，如此展現大器風範，最後娶了現任老婆劉詩詩，兩人如今依舊甜蜜，對此，不少人也點頭認同：「吳處理前一段婚姻是男人典範！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「四爺吳奇隆是不是屌打汪小菲王力宏？」為題，表示看到近期汪小菲的風波，又想到去年底王力宏和李靚蕾的互撕八點檔，忍不住提到吳奇隆，吳奇隆當年和馬雅舒離婚後，即使對方是中國一線女星，還被爆是前妻婚後出軌，不過吳奇隆卻果斷把身家都給他，包含6棟中國房產及5000多萬現金，在媒體面前也沒有埋怨過前妻。
原PO繼續說道，吳奇隆在斷開爛桃花之後，卻突然星路大開，變成人盡皆知的「四爺」，還因戲生愛娶了現任老婆劉詩詩，並生下愛的結晶，婚姻經營7年之久依舊甜蜜，讓他直言：「我們台男代表四爺是不是屌打汪＆王？」
貼文一出，網友紛紛點頭認同，「吳真的大器很多，有本事自己再賺回更多」、「他對自己有自信啊，真男人」、「吳當時根本等同破產，咬牙又熬出頭，可能跟從小家境就不好有關吧，大不了就失敗而已」、「認賠殺出的典範」、「吳處理前一段婚姻是男人典範」、「吳個性本就低調，當初在台灣還不想紅」、「覺得是因為王跟汪都媽寶，媽寶誤一生」、「吳真的是男人典範，苦過來的」。（編輯：賴禹妡）