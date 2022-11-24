高市刑大破獲洗錢水房　半年內洗錢金額達95億餘元

高市警局刑大日前破獲以宋姓男子為首，協助大陸網路簽賭集團轉帳贓款，使用大陸銀行人頭帳戶將贓款匯款至水房，藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝的水房，從中賺取抽成暴利，統計半年內洗錢金額就高達新臺幣95億餘元，不法所得逾新臺幣近5000萬元。全案以違反刑法賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪條例等案，移請高雄地方檢察署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
高市刑大科偵隊隊長林建均表示，高雄市政府警察局刑事警察大隊執行選前查緝不法金流及掃蕩賭博專案工作，針對日前不法分子在高雄市區籌組網路賭博、詐欺、洗錢水房犯罪集團，歷經數月追查，順利向上溯源，查獲該集團首腦宋姓金主。
林建均指出，經查該集團主要透過電腦及手機，協助大陸網路簽賭集團轉帳贓款，洗錢集團金主為了躲避警方追緝，藏身三民區豪宅，出入多以名車代步，經警方持搜索票於豪宅內查扣百達翡麗等名錶3只(價值約800萬)、宋嫌名下2部車輛(保時捷GT3及Cayenne ，價值約1656萬元)、手機10支、新臺幣現金1300餘萬。
高雄市政府警察局局長林炎田重申，高雄警方在九合一選舉前仍加強查緝不法匯兌洗錢犯罪，防範境外不法資金藉地下通匯及洗錢水房等管道流入臺灣影響選舉，刑事警察大隊長洪松田貫徹指示並落實警政署打擊策略「斷金流徹底打撃不法」，透過全力掃蕩犯罪集團利用博弈名義進行洗錢等犯罪，斬斷不法金流，徹底打擊不法組織，淨化社會風氣，讓民眾均能安居樂業。