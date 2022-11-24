《寶可夢朱／紫》銷量飆破任天堂紀錄！3天狂賣1000萬套
《寶可夢 朱》、《寶可夢 紫》在18日正式發售後，主打系列的首個開放世界的RPG作品，讓眾多粉絲搶在第一時間搶買體驗，日本甚至有員工為了購買、遊玩新寶可夢，直接請假4天，老闆還准假，只因為自己也會因爲玩寶可夢休假，全球紛絲瘋狂的熱潮也明顯帶動銷售量，官方今（24）日早發布聲明表示，《寶可夢朱／紫》全球已賣出超過1000萬套，創下任天堂所有遊戲發布前三天的銷售新紀錄。
記者張志浩/綜合報導
新款《寶可夢朱／紫》讓玩家能進入開放世界中自由地冒險，還未開賣就成為重點話題，不過各國玩家此次購買後，卻發現遊戲內出現大量BUG，包括人物巨大化、角色模組走鐘、地圖出現破圖等，其中最玩家無法接受的，就是「掉幀」的情況太過離譜，台灣各大論壇也有不少相關討論文，甚至還要揪團退款，逼任天堂儘速更新，不過雖然針對遊戲的褒貶不一，但顯然各國玩家還是很買單，短時間就衝破任天堂紀錄。
任天堂今早在官網表示，從18日開始，《寶可夢朱／紫》全球累積銷量突破1000萬套，其中日本國內也衝出405萬套的驚人數字，成為任天堂歷年所有遊戲發售後的前三天，銷量最高的單品，官方對此感到相當欣慰，也實現了當初在發行的新作前，信心滿滿稱《寶可夢朱／紫》為「系列最高成就」的目標。
回顧過往，「瑪利歐、薩爾達、寶可夢」可說是任天堂三本柱，幾乎是銷量保障，而此次《寶可夢 朱／紫》之所以造成轟動，原因為它是《寶可夢》系列的首個開放世界RPG作品，可以讓玩家在全新領域當中展開新的冒險形式，最多可以4人一起遊玩，除了能體驗大家所熟悉的寶可夢交換和對戰，還能跟其他玩家一起奔馳，探索未知的區域，可以說是巨大改版，才讓不少訓練師們躍躍欲試。