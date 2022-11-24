反骨成員翻車！日本爆冷贏球「請和牛吃到飽」 網狂卡位
2022卡達世界盃足球賽如火如荼進行中，23日晚間日本隊出擊迎戰德國，結果最後日本逆轉以2：1擊敗德國隊，再度爆冷贏球，讓不少球迷又再度震驚。其中，YouTuber團體「反骨男孩」培根賽前發文表示，如果日本贏球就要請所有留言網友吃「和牛吃到飽」，沒想到真的爆冷輸球，讓不少網友直接朝聖卡位喊「要破產囉！」
編輯中心/綜合報導
日本代表隊在2022年卡達世界盃足球賽和德國、哥斯大黎加、西班牙分在E組，除了哥國外，德國、西班牙都被視為是有望問鼎冠軍的強權，引此該組被稱作是「死亡之組」，而23日日本出戰德國，上半場結束，德國隊以1:0領先，下半場日本隊在30分鐘，由堂安律奇蹟式進球，加上下半場38分鐘，又靠淺野拓磨進球，最終以2:1擊敗德國隊，再度爆冷贏球。
而該結果讓不少球迷相當震驚，因為繼22日阿根廷爆冷輸給沙烏地阿拉伯後，23日德國再度爆冷輸給日本，而不少人在比賽結束後，湧入反骨成員培根的IG，因他賽前發出祭品文表示「如果日本贏球，我請留言區和牛吃到飽！」沒想到一語成讖。
不少網友紛紛表示「準備破產了！謝謝培根」、「培根我愛你，和牛吃到飽哪一間餐廳跟我說喔」、「準備辦年末尾牙了！太棒囉！」貼文也引來老闆酷炫調侃說「你就繼續這樣子打嘴炮，沒關係，1000和牛吃到飽現在累積已經300萬了」，而培根似乎知道荷包已經快不保了，默默出現求饒表示「現在刪文還來得及嗎？」讓大批網友笑翻。（編輯：張嘉哲）