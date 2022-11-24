苦盡甘來！木星順行「4星座」運勢逆轉　他財運旺到年底

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木星在金牛的人際宮位恢復順行後，過去各種被人陷害、溝通不順、吵架爭執的狀況逐漸遠去，與對象、朋友、家人、同事的關係能夠更加親近。你在各方面都能順利起來，過去緊繃的情緒壓力得到紓解，事業好運更是水漲船高。種種好運下，你還能喜獲貴人相助，使你喜上加喜，不只愛情順利甜蜜，事業更是得到貴人提拔，升官加薪的機會一起來，大幅提高你的社會地位，甚至連你往後的家庭都能因此享福。你可以說是受盡眾人寵愛，大小事都有人為你張羅，這種生活處處是貴人的感覺令你倍感滿足，可以一路好運到年底！
第三名、水瓶座
之前水瓶運勢低迷，特別是財運最差，這種口袋空空的心慌感，連一向樂天的你都覺得人生好像沒有了希望。幸好大吉星「木星」終於要在你的「財帛宮」恢復順行，大大扭轉你的正財與偏財！事業方面順風順水，幾乎沒遇上任何困難，領導也已經打算要給你升職加薪的機會了；偏財更是驚喜連連，各種兼差、副業、投資機會找上門，工作上也莫名獎金變多，還有貴人時不時的贈與，讓你從現在起直到年底，都能輕鬆賺進滿滿錢財。
第二名、天蠍座
過去天蠍在愛情上真的是衰運連連，各種灑狗血的事情發生在你身上，讓你都快放棄愛情。但在木星順行在你的戀愛宮位後，你的愛情終於得到眷顧，單身者桃花朵朵開，且這次遇到的都是條件極好、體貼、懂照顧人的忠犬型對象，你身邊的朋友也對這個對象讚譽有加，他對你的疼愛，讓你能夠放心把自己的未來交給他。而有伴者，與愛人的感情更加昇華增溫，兩人重回熱戀期的如膠似漆，有木星加持的好運，年底前甚至能有雙喜臨門的好事降臨喔。
第一名、雙魚座
雙魚在2022下半年都壟罩在海王星逆行中，10月加上木星也在命宮逆行，雙魚可說是過得一把鼻涕一把眼淚了，心中的苦說個三天三夜也說不完。幸好木星在你的命宮恢復順行，終於為你的人生帶來全新轉機！你的整體運明顯變好，無論財運、事業、健康、愛情、甚至人際關係都是如有神助；而對工作最在乎的你，特別事業更是揚眉吐氣，讓一直為工作擔憂的你，總算能夠放下心。另外老師也要恭喜你，木星順行只是你好運的開端，接下來海王星也會在你命宮恢復順行，你將能甩開霉運，好運持續到2023都不是問題！
12星座【木星順行】好運關鍵字
白羊【心靈富足】金牛【貴人爆棚】
雙子【事業有成】巨蟹【出國旅遊】
獅子【偏財旺旺】處女【步入紅毯】
天秤【工作得力】天蠍【戀情順利】
射手【買車買房】魔羯【家人相挺】
水瓶【口袋飽滿】雙魚【事事順心】（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。