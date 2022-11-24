3國家爆冷輸球！世足「運彩冥燈」人選曝 網友不忍直視
2022卡達世界足球盃日前開踢，台灣掀起「運動彩券」風潮，才剛開賣三天，全台彩迷就投注了超過10億元，顯見運彩的夯度相當高。不過近日繼卡達主辦國輸球後，22日阿根廷也爆冷輸球，隨後23日德國也接著被逆轉爆冷被日本踢走，不少彩迷崩潰以外，也發現有兩位運彩迷是「世足冥燈」，笑稱「跟隨冥燈買反邊！明年別墅蓋海邊」。
編輯中心/綜合報導
其中一位為女星謝忻，她近日也跟著瘋世足，向來有「世足冥燈」封號的她果然又不讓人失望，前天（22日）才花了1500元買了3注運彩，結果全部槓龜，昨（23）日本以2比1踢贏4屆世足冠軍德國，她也「不負眾望」再度發威，買德國贏又槓龜，讓她心死的說「我再也不看足球了！」
而除了謝忻之外，網紅鳳梨也同樣是被封為「世足冥燈」，包括卡達輸球、阿根廷輸球、德國輸球，所有冷門輸球的局面，鳳梨全部槓龜，昨天德國爆冷被日本逆轉時，鳳梨也直接發文表示「我已經覺得世上沒有什麼可信了…日本都可以2：1逆轉德國，人世間沒什麼值得留戀的了！」
而兩人因為實在誇張的反向指標，讓不少網友紛紛開玩笑的說「買之前先看鳳梨跟謝忻要買哪一隊！買反的！」、「我一定準時看鳳梨跟謝忻動態！我要反的，不然明年海邊別墅要飛了」、「跟隨冥燈買反邊！明年別墅蓋海邊」、「跟隨冥燈買正面！明年地獄吃泡麵」、「鳳梨跟謝忻真的太好笑了啦，我真的快笑死了」、「怎會有人反指標成這樣啦」、「不愧是謝忻！買哪國哪國GG！真的是不忍直視了」。（編輯：張嘉哲）