瘦瘦筆搶瘋價格飆破萬元！糖尿病友買嘸 醫師直指這原因
俗稱「瘦瘦筆」的易週糖藥劑是專門給糖尿病患者控制血糖之用，沒想到因為同時有減肥效果，導致被想減肥的非糖尿病友瘋搶，外傳原本1000元就能買到的瘦瘦筆，現在已經飆漲10倍到近萬元，讓全台糖友怒轟「太離譜」。書田診所新陳代謝科特約主任醫師洪建德表示，「瘦瘦筆」是市面上數一數二能正中糖尿病病根要害治療的藥劑，確實又能起到非常好的減肥效果，良好的功效當然吸引大批民眾殺紅眼瘋搶，導致真正需要的病友買不到。台北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科主治醫師許智堯也說，若不是患者又想達到減肥效果的民眾，建議可另尋也同樣被稱為瘦瘦筆的「善纖達」，該針劑透過抑制食慾達到體重減輕的目標，同時也不會排擠到糖尿病患者的需求。
記者汪睿琦/綜合報導
在台灣，根據衛福部今（2022）年6月公布的110年十大死因中，糖尿病位居第5名；另根據《中華民國糖尿病學會》去年2月統計，全台罹患糖尿病人口數已突破230萬人，等於每10人就有1人是糖尿病患者。糖尿病已經成為台灣「國病」的情況下，竟還有救命藥劑缺貨、炒作的情形發生，讓許多病友哀鴻遍野。根據《聯合報》報導，有台商指出原本長期固定每周注射一次易週糖，現在找遍全台各地醫療院所都「找嘸」，更扯的是，原本健保給付1支1000元，現在炒作飆漲至9000元、1萬元，價格翻漲10倍。
到底這個「瘦瘦筆」（易週糖）有何妙用呢？許智堯指出，瘦瘦筆是對抑制血糖有明顯的幫助；再加上這類針劑屬於「腸泌素針劑」，許多病友施打過後的確有體重減輕的情況，體重一輕了，膽固醇、血壓就也會隨之得到良好控制；最後額外的好處則是可以減少心血管事件的發生，還能起到保護腎臟作用。
洪建德表示，易週糖等藥劑治療大約在10多年前開始普及，與以往不同的是，過去糖尿病治療，葡萄糖打在身體上、或是藥物治療「都剛好擦邊」，沒中到病根要害，而這些注射型藥劑則能有效「打中核心」，使得患者需求大增，不少廠商也就看準商機跟著想囤貨。另外再加上「瘦瘦筆」的確能有效達到減肥效果，「他們（指糖尿病患者、減肥需求者）都認為那是仙丹，因此都殺紅了眼想去搶。」
許智堯也說，其實還是有不少其他廠商有筆針藥劑可供選擇，但根據病友抱怨：「換藥導致血糖高高低低、不舒服。」許智堯坦言，的確是有患者在轉換針劑上，因為劑量或是適應狀況不同，而有一些血糖控制比較不穩定的情況。
許智堯強調，目前「瘦瘦筆」易週糖大部分還是用來治療糖尿病，若不是患者又想達到減肥效果的民眾，可另尋也同樣被稱為瘦瘦筆的「善纖達」，該針劑透過抑制食慾達到體重減輕的目標。不過許智堯也提醒，因為針劑效果是透過抑制食慾啟動，所以使用者有可能會有腸胃道的不適症狀發生。