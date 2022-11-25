S HOTEL毀的汪小菲床墊非千萬海絲騰？官方「二度暗示」

一整排神片掰了！Netflix「12月下架片單」曝　網狂哀號

▲日本賣座動畫《你的名字》即將在12月於Netflix下架。（圖／傳影互動）
▲日本賣座動畫《你的名字》即將在12月於Netflix下架。（圖／傳影互動）

編輯中心/綜合報導

影音串流平台Netflix昨（24）日公布12月下架片單，其中包含男星李奧納多狄卡皮歐主演《隔離島》、李安導演執導的《臥虎藏龍》以及日本賣座動畫《你的名字》等，讓網友們看了紛紛哀號「為什麼要下架知否」、「嗚嗚嗚以後看不到排球少年了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
但Netflix也同時公布上架片單，除了曾造成風潮的《單身即地獄》第二季回歸，另外還有《今際之國的闖關者：第二季》及《艾蜜莉在巴黎：第三季》都讓影迷相當期待。 

▲（圖／翻攝自Netflix臉書粉專）
▲《艾蜜莉在巴黎：第三季》將於12月釋出，讓影迷相當期待。（圖／翻攝自Netflix臉書粉專）
【12月上架及下架電影、影集一覽】 

12月即將下架電影： 

12月1日：《隔離島》 

12月10日：《盜夢偵探》、《臥虎藏龍》 

12月30日：《一一》、《你的名字》、《比海還深》、《橫山家之味》、《未來的未來》、《夏日大作戰》、《跳躍吧！時空少女》、《月光下的藍色男孩》、《牯嶺街少年殺人事件》、《如果這世界貓消失了》、《無人知曉的夏日清晨》 

12月31日：《私刑教育》、《安眠醫生》、《功夫熊貓3》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》 

12月即將下架影集：

《排球少年》、《食戟之靈》、《青春時代：第1-2季》、《知否知否應是綠肥紅瘦》 

▲（圖／翻攝自Netflix臉書粉專）
▲12月Netflix即將下架的影集、電影片單。（圖／翻攝自Netflix臉書粉專）
12月即將上架電影： 

12月2日：《明日戰記》 

12月8日：《秘境探險》 

12月9日：《海角七號》、《貧民百萬富翁》、《金錢男孩》、《皮諾丘》 

12月23日：《峰迴路轉：抽絲剝繭》 

12月25日：《英速小子》、《瑪蒂達：音樂劇》 

12月30日：《白噪音》 

12月即將上架影集： 

12月1日：《JOJO的奇幻冒險 石之海》 

12月3日：《九尾孤傳》 

12月4日：《女心理師》、《你的婚姻不是你的婚姻》 

12月7日：《慾罷不能第四季》 

12月8日：《看臉時代》 

12月10日：《還魂：第2部》 

12月12日：《火影忍者疾風傳：第19-21季》 

12月13日：《單身即地獄》、《蛋黃哥大冒險》 

12月15日：《音速小子：回家大冒險》 

12月16日：《浪漫醫生金師傅第二季》 

12月19日：《TROLLEY：命運交叉點》 

12月21日：《艾蜜莉在巴黎：第三季》 

12月22日：《今際之國的闖關者：第二季》 

12月25日：《獵魔士：血源》 

12月29日：《熊大與好友日常》 

12月31日：《金牌救援》 

即將上架韓劇：《黑暗榮耀》、《愛情的理解》（編輯：賴禹妡）

▲（圖／翻攝自Netflix臉書粉專）
▲12月Netflix即將上架電影、影集一覽。（圖／翻攝自Netflix臉書粉專）

最狂租屋！房門打開「1秒到電影院」　影城座椅還附杯架

國小兒「只聽大陸歌」不甩周杰倫？網秒指1團體：他更紅

比暴雷可怕！電影院「巨雷舉動」揭曉　苦主氣瘋：想罵人

裝得進就免費拿！電影院送爆米花不手軟　眾捧大湯鍋猛裝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀