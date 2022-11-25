租屋女1人住電費破萬！室友回來卻1000多　網揪吃電猛獸

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原PO指出，雖然租屋處是安裝老式冷氣，但過去2年從來沒有看過如此誇張的電費，奇怪的是，9到10月室友回來住之後，兩人電費居然只要1557元，而房東也檢查過沒有被偷電的痕跡，目前打算請專業師傅來調查。
原PO還提到一點，當初9月房東就應該要通知房客繳納7到8月的電費，但10月簽續約時，房東居然完全沒有提到這件事，且看到電費出現異常昂貴也沒有告知房客，「我當天打給房東時他居然跟我說他繳掉了？他收到帳單當下真的不覺得奇怪嗎？」房東是直到近期才通知原PO繳費，讓她質疑：「我雖然不想相信我住了兩年的好房東會坑我，但這件事情我真的越想越不對勁欸！」
貼文一出，許多網友也認為相當不正常，「我家開家庭理髮店的用電量也不會到2萬（但你可能是一度5元？），要嘛被偷接電，要嘛房東偷漲你電費，建議先問問房東」、「不可能吧！生活模式沒改變電費應該不會暴增吧」、「如果是正常使用不太可能，我是一般住家，冷氣天天開，電腦也沒在關的，家裡還有冰箱洗衣機烘衣機都正常頻率使用，我一個月也才200度左右的電，除非你的電一度20塊，不然這金額明顯不合理」、「你要不要請專業師傅幫你看一下有沒有被偷接電，我家之前就是被偷接電」。
另外，也有不少人指出，「老式冷氣」就是可怕的吃電怪獸之一，「老式冷氣是公認的吃電怪獸喔～ 除非換成一、二級冷氣才會省一些」、「老式冷氣我就不敢吹整晚，除非房間空間真的很小，再加上風扇輔佐，不然電費真的有夠可怕」。（編輯：賴禹妡）