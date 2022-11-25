Netflix「First Love」上線！觀眾秒封神劇：絕對看到哭
Netflix過去宣布，要將日本歌后宇多田光的經典神曲「First Love」翻拍成劇集，當時消息曝光就引爆各界關注。而昨（24）日全集上線後，立刻獲得如潮佳評，不少劇迷立刻封其為神劇，並狂讚：畫面太美了，看到哭。
編輯中心/綜合報導
「First Love」由男星佐藤建以及女星滿島光領銜主演，該劇的發想全來自宇多田光的歌曲，分別是1999推出的《First Love》及2018 年的《初戀》，講述一對青年男女在1990年代墜入愛河，成為彼此初戀，此時的世界就是他們能盡情揮灑的舞台。
隨著時間推移這對少年少女也選擇別離，成年後兩人各有了新的人生。20年後，一人即將訂婚邁入新生活，另一人則早已離婚，是一個高中生的家長，卻未料雙方能因機緣再度巧遇，新的故事也就此展開。
「First Love」昨（24）日昨日在Netflix上線後，立即獲得好評，不少台灣劇迷在論壇紛紛上讚賞「畫面、人物都美」、「攝影運鏡完勝目前其他日劇」、「網飛爸砸錢果然質感不一樣」、「第一集好好看，結尾差點哭，畫面有夠美的好像電影」、「每一集都像電影，真的不誇張，很推」、「配樂太強了，音樂跟畫面真的很厲害」、「畫面真的很美，簡直每個定格畫面都可以當桌布」、「40大叔看超有感，神曲回憶殺」。（編輯：潘毅）