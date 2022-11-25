世足日對德失分！觀眾舉「太極旗狂揮」 韓網：國際之恥
2022年卡達世界足球盃於本月20日正式開踢，日本小組賽首戰以2比1的成績擊退德國，但有眼尖網友發現，比賽中在日本隊失分時，轉播畫面中有現場民眾舉起南韓國旗「太極旗」揮舞，此舉一下子在網路上引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
卡達世足賽第4天，日本對上德國隊時爆冷門拿下勝利，使得該場比賽擁有極大聲量。就有民眾在觀看該場球賽時，發現有一幕是德國隊京多安（Ilkay Gundogan）罰進12碼罰球，奪得該場比賽中的首分，這時導播將畫面切向觀眾席，現場有許多黑紅黃色的德國國旗興奮揮舞，可其中竟還有南韓國旗「太極旗」在搖動。
此畫面瞬間點燃日本網友的憤怒，許多人在推特發出此圖「這什麼意思？」、「這行為令人毛骨悚然」、「這太尷尬了」、「國際之恥」，許多國家的媒體也開始報導，巴西報紙就稱「這是個奇怪的舉動」。
南韓媒體《朝鮮日報》也報導此事，南韓網友則回應「為什麼要拿太極旗參加和韓國無關的比賽」、「這又不是日韓對決」、「如果在日本被得分的時候拿出來揮，挑釁意味就很明顯了」，不過部分人認為雖然該人舉太極旗，但無法確認他就是南韓人，應持保留態度。（編輯：李惠婷）