大S汪小菲鬧翻誰問題多？百萬網紅點名「1人」：匪夷所思
汪小菲近日和前妻大S（徐熙媛）因500萬生活費鬧上法院，連日下來男方不斷在微博與直播放話，女方也發出聲明反駁相關指控，離奇劇情讓外界簡直是霧裡看花。對此，就有長期關注娛樂圈的百萬博主點名「1人」，認為他是整起事件中，行為最「匪夷所思」者。
編輯中心/綜合報導
擁有200萬粉絲的美妝博主《我是MISS南》在微博上，針對這次汪小菲開撕大S的事件提出見解，她認為「整件事情中最不可思議的人」其實是具俊曄，MISS南隨後解釋「他的所有的行為方式已經脫離了一個體面的男人的範疇。不論從閃電複合要求公開，還是來台北拎包入住，高調宣傳拍雜誌翻紅一步步行為均令人匪夷所思，但三大硬傷那麼明顯始終有人給予支持」。
至於事主男方，MISS南則認為「汪小菲就是『男權爹』，情緒容易失控，但過去的確有支付相關費用，可以得到一定的支持，是因為基本盤中男人離婚只付很少的費用，甚至連很少的費用都有人逃跑的大有人在。所以汪的所作所為，在離婚男人中不算極品渣男」。
MISS南繼續提出看法「大S不是壞女人，也不是綠茶，也不是心思縝密，也不是步步為營下了一盤好棋。她只是一個一路走來都比較順利的戀愛腦」，且出道後一直順風順水，談幾次戀愛對象也都是體面之人，「離婚後她遇到人生最重要的一個坎就是和具的感情。不是說不可以談戀愛，或者離婚還要守寡。而是沒有掌控好感情的進展進程。太過戲劇和不考慮子女心情」。
而針對近期常出面開戰的汪媽「張蘭」，MISS南則表示，張蘭價值觀中有濃濃男權味「當然還有幾分俠義心腸。而張蘭這次之所以如此理直氣壯，是因為她堅信自己是好人」，S媽媽小梅則是此次事件中最無辜被波及之人。（編輯：潘毅）