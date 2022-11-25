完美休旅再定義，SUZUKI ALL NEW S-CROSS 渦輪 & 電能雙管齊下

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歐洲原裝，日式匠藝
看待全新S-CROSS，純粹SUV化的設計走向絕對是不可不談的重點，一如前言所提，無論初代或二代SX4，其皆以特立於市場的多功能休旅產品取得話題主導權，而今全新第三代S-CROSS再登場，既有機能不減反增之餘，同時更以貼近主流市場的SUV輪廓攫取視線，像是更剛強健壯的肌理線條，便形塑出無懼沙泥的Outdoor氣質，環車包覆的防刮材質輪拱與下護板，更帶來好動愛玩的視覺形象，整體而來僅管身形並未過度放大，依舊維持都會用車刁鑽好開的俐落特性，卻得以帶來更形強悍的觀感，完美符應當代消費市場主流美感。
但歐洲原裝進口的全新S-CROSS，骨子裡流的依舊是源自東瀛匠藝基因，在更形威武的設計手法下，理當夾藏優雅細膩的種種勾勒語彙，舉個例，大型化的鋼琴烤漆水箱護罩間中便以鍍鉻飾條及廠徽貫穿展現新意，兩旁延伸而出的則為炯炯有神序列式鑽形LED頭燈，而車尾也具備橫亙意象的燻黑尾燈組遙相呼應，種種妝點都讓視覺美感更顯豐富，即便停駐不動，同樣動感滿溢。
寬敞空間，如家怡然
有時欣賞一款車，內外設計能否同調也是品味設計者巧思的線索之一，就拿全新S-CROSS來說，如刀刃般的多層次線條不僅構建出座艙的質感設計配置，同時也讓更形強悍的外觀氣勢得以延續，細節部分則依舊講究雅緻人文氣息，無論材質的選用、視覺風格的匹配，甚至介面就手度的拿捏，全然體現以人為本的日式匠藝精髓。
當然除卻像是編織皮質座椅或後座椅6:4分離椅背角度可調這類貼心設置，諸如可大量導光入室的全景式天窗、可連結無線Apple CarPlay與Android Auto的9吋多功能觸控螢幕以及簡潔好用的系統操作邏輯也是全新S-CROSS討人喜愛的重點因素，就連360度環景影像輔助系統，也具備360度鳥瞰圖與3D立體開放視角，提供駕駛者更全方位也更安心的的輔助，同時強調體貼入微的設計初衷。而基本便有430升起跳的行李廂空間不僅超越前代車款，一旦將後座椅背完全放倒後，更可大幅擴充至1,230升容積，面對多變的家庭裝載需求，絲毫不費吹灰之力。
渦輪48V強心臟，或想ALLGRIP也無妨
當然我們不會忘記，SUZUKI向來為人所稱道的，還有那可隨心所欲上山下海的恣意動能，這次全新S-CROSS不僅搭載1.4L BOOSTERJET渦輪增壓引擎，體現輕盈暢快的加速感受，同時更配上48V輕油電科技，馬達部分另可注入約13.6ps及5.4kg-m動力，由此而來不僅得以盡情享用129.2ps最大馬力與23.9kg-m最大扭力，前驅車型更帶來高達19.4km/L的能源局平均油耗表現，不只開得痛快，更讓荷包省得愉快。
於此同時，全新S-CROSS同樣具備品牌素負盛名的ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統供選擇，不僅於柏油路面可獲得優異循跡表現，更可於Off-road時提供四只車輪驅動力，而其所配置的模式選項，還具備AUTO、SPORT、 SNOW 、LOCK功能，像是一般道路行駛就能選擇AUTO模式，確保經濟節能的同時也能兼顧日常駕馭的穩定性。當想要熱血駕馭則可調至SPORT模式，系統將主動提升四輪驅動的操控性與油門反應。而若遭遇傾盆大雨時SNOW模式將更適合眼前狀況，此時驅動力會以最佳比例分配至前後輪，面對溼滑甚或積水路面也能從容以對。至於當面對泥濘惡劣地形時則正是LOCK模式發揮的時機，不僅正常狀態下將以50：50的前後輪輸出比例提供最佳抓地性，當偵測單一輪空轉時，更可主動將驅動力分配至其他仍有循跡的車輪，提供絕佳Off-road脫困能力。
齊備輔助，智慧駕馭
至於當前最為人所重視的安全部分，全新S-CROSS也以SUZUKI Safety Support主動安全系統周延以對，像是其所下轄的DSBS雙感知器煞車輔助系統，便能於車距過近時適時提醒駕駛人，更能在必要時主動輔助煞車以降低意外發生可能，至於ACC主動式車距巡航控制系統則能主動偵測前方車距同時自動調節全速域車速，以降低長途駕駛的疲憊。
除此之外，全新S-CROSS也配有BSM車側盲點偵測、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示、Weaving alert駕駛疲勞警示、ESS緊急煞車訊號警示、ESP電子車身穩定、EBD電子煞車力道分配、HHC斜坡起步輔助、BA煞車輔助、ABS防鎖死煞車、EPS電動輔助轉向與7具SRS輔助氣囊等安全防護機制，建構全方位科技防護之餘，更為全車乘員提供無微不至的呵護。
無所不能，完美休旅
自初代SX4起，每一代S-CROSS的進化，都帶來令人耳目一新的改變，而全新S-CROSS的誕生更是又一次休旅再定義的心血結晶，現在的S-CROSS不只更具魅力，同時也讓動能、安全、科技與空間再獲有感升級，至於同級罕見的ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統，更讓路外風情盡收眼底，這下想去哪裡，才真的就能自由自在放肆開心玩樂去！