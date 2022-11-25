家族分財產拿「2千萬現金or土地」？網喊：流動性很關鍵
不少大家族的長輩為了避免爭產紛擾，都會在生前先安排好各項事宜。近期就有民眾聽聞，同事家最近在分家產，長輩給出兩選項「現金vs土地」供選擇，事關重大也讓他陷入兩難。遭遇曝光後，多數網友則認為「現金」優於土地，並解釋關鍵原因在於流動性。
編輯中心/綜合報導
一位網友在論壇PTT上發文提到「最近跟同事吃飯時，聊到他們家要分財產了，因為老爸比較疼愛他，所以讓他優先選擇，要「2000萬現金還是市值2000萬的1.5分農地」。
這會影響下半輩子的選擇難題，也讓該同事決定向其他人尋求意見參考「如果是大家會怎麼選？」而貼文一出，立刻有許多鄉民給予建議「現金被抽稅比土地多，但土地有流動性問題」、「一定拿現金，土地還要各種處理才能開發、蓋房」、「選現金好利用吧，很想要地也可以用買的」、「拿土地蓋房子工錢也好幾百萬，確定蓋房子比較有利嗎」、「男或長子拿土地，女或次子拿現金，傳統上會偏向這樣」、「土地要賣掉才有價值」。
但也有不少人建議，要從自身投資狀況來判斷「目前有穩定投資模式持續獲利選現金，但常常賠一屁股的，就選土地」、「都內的農地使用強度大原則上比較值錢」、「要看土地價值，地段好可以等看看徵收，一分半要價2000萬聽起來地點不會太差」。（編輯：潘毅）