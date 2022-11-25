韓國讀書壓力大「為何體育也猛」？台人提1關鍵：比不過
2022卡達世界盃足球賽開踢，但台灣的足球運動不興盛，多年下來都只能當觀眾湊湊熱鬧。就有網友好奇問「韓國讀書升學壓力跟台灣差不多，為何體育賽事也能表現出色？」貼文曝光引起鄉民討論與反思。
編輯中心/綜合報導
昨（24）日FIFA排名28名的韓國對上排名第14的南美強國烏拉圭，最終韓國死守整場，最終以0:0逼平強敵，各獲1點積分。
看著正在世足賽上賣力拚博的韓國隊，就有鄉民開始好奇「韓國讀書壓力不比台灣小，也補習班一堆補到半夜的，但為何人家體育照樣贏過台灣？棒球、足球都有不錯成績，有沒有原因啊？」
貼文曝光後立刻有不少鄉民點破關鍵「對國家認同感比較強吧，這是台灣最大的弱勢」、「民族性很好勝吧，韓國射箭也強到掉渣」、「韓國整體競爭意識較強，台灣比不過」、「南韓是民族國家，國家凝聚力大」。
另外也有人認為「跟系統性訓練比較有關吧，人家也是花很多年才培養出來這成績」、「韓國什麼領域都高強度競爭，但也讓風氣扭曲，體育競賽小動作很多」、「他們社會競爭很大，地獄朝鮮不是開玩笑的」、「韓國五千萬人口在世界也不算小國了，跟德、西、法差不多大」、「2千萬人 vs 5千萬人的結果」。（編輯：潘毅）