脂肪肝患者突暴增！醫曝飲食習慣「4地雷」：多數無症狀
一名70歲女性有脂肪肝問題，在追蹤時抽血發現肝功能異常，超音波檢查顯示早期肝硬化，B、C肝檢測為陰性，無飲酒習慣，診斷為「脂肪肝炎引起肝硬化」，血脂數值正常，因此暫時觀察，每半年回診追蹤，確認肝硬化控制於早期階段；另一名70歲男性，體重過重，有B型肝炎，定期檢查時發現肝功能異常，且有高血壓、高血脂、高血糖情況，B型肝炎病毒量低，超音波檢查顯示後有嚴重脂肪肝，經飲食、生活習慣調整並減重後，三高數值均控制到正常邊緣，持續追蹤肝臟狀況。
記者張志浩/綜合報導
書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，近年來飲食結構、生活習慣的改變，脂肪肝的人有增加的趨勢，多數都沒有症狀，在體檢時發現。脂肪肝是指攝取的食物超過身體能處理吸收的量，多餘的脂肪就會堆積在肝臟，當堆積的比例超過肝臟的5%，就會稱為脂肪肝。常見引起的原因有體重過重、高血糖、高血脂、飲酒、甲狀腺功能低下等，可透過腹部超音波進行診斷。
若想改善脂肪肝應先治療誘發病因，如糖尿病、高血脂等，並進行體重控制與養成運動習慣，少吃動物性脂肪、甜食、零食，不吃宵夜，多吃蔬果等富含纖維素的食物及瘦肉、魚、豆製品等高蛋白質食物。邱展賢強調，養成運動習慣更重要，應從自己能負荷的運動做起，少量逐漸增加至一週5次，每次30分鐘，同時避免快速減重。脂肪肝是可逆的疾病，積極的調整生活飲食習慣，控制體重，脂肪肝才可以改善。
此外，脂肪肝合併肝功能異常，脂肪肝炎的機率也會提升，邱展賢提到，據統計，引起肝癌的因素除B型肝炎、C型肝炎外，與脂肪肝炎相關的比例也有增加，因此一但發現有脂肪肝時就應當留意，調整生活習慣，降低演變為脂肪肝炎甚至慢性脂肪肝炎機會，也降低肝硬化、肝癌的風險；同時，脂肪肝的變化是漸進緩慢的，透過定期追蹤，早期發現早期改變生活飲食及治療，對於預防肝癌相當重要。