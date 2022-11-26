不想參加公司尾牙！他崩潰喊壓力大 一票人秒懂：真的煩
年底恰逢尾牙季，許多公司都準備了尾牙活動來慰勞員工一整年的辛勞，不過有時對職員來說可能是困擾！就有一名網友透露，自己公司每年都會舉辦尾牙，還會有各種強迫人參加的團康遊戲、飲酒到吐的文化，讓他直呼不想參加，貼文曝光後，瞬間引來許多過來人秒喊加1！
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard貼文，他表示公司每年都會舉辦尾牙，什麼原因都抵擋不住，從沒取消過任何一次，但他不想去的原因，是公司會有各種強迫人參加的團康遊戲，甚至有飲酒到吐的文化，且雖說自由參加，但不去的人都會被主管記下來，甚至被追問原因，讓他感嘆：「為什麼一個尾牙讓我這麼有壓力？」
貼文一出，網友紛紛燃起共鳴留言，「邊緣人不想參加，然後也一樣不喜歡被逼酒的場合，不參加又感覺很不合群…真煩」、「我有一樣的煩惱，在想當天要不要裝病不參加」、「上班是同事下班不認識，能不去就不去，特別那種還要員工扮小丑表演的公司打死都不去」、「+1，不想放假還要扮笑臉演戲面對同事」、「我也不太想去尾牙面對各各插刀的人」、「當然不想去啊，要跟常常說人壞話的小人一起吃飯，何必」、「我寧願在家吃泡麵哩」。
也有網友分享，「我們的尾牙取消了，改補助5000」、「我們公司吃尾牙就吃尾牙，不會搞那些有的沒的活動，因為大家都是下班後直接去吃，都自行驅車前往所以沒有人會喝酒，唯一的活動就是抽獎，抽蘋果手機、手錶、現金、家樂福禮券」、「尾牙取消換6000現金，好爽，拜託都不要辦」，讓許多人直呼羨慕。（編輯：賴禹妡）