正妹田慎節高機率當選！祭品文「最強AV女優謝票」網暴動
2022九合一選舉今（26）日登場，除了縣市長選舉備受關注之外，像是正妹里長、帥哥里長或者是正妹議員候選人都引起巨大話題，其中嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」從參選以來就備受矚目，然後就在開票之後，嘉義各地不少選民都紛紛回報「田慎節」票數，發現她有機會上，讓網路名人小商人直接發出祭品文。
編輯中心/綜合報導
根據「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選的選區來看，該區一共有18名候選人，且有許多不少老牌的議員積極爭取連任，不過「田慎節」不畏懼政治勢力，推出獨具個人特色的政見，甚至在日前政見發表會上，猛打社會議題，讓網友大讚她「口條好」、「政見建設性超高」，選前又獲的一波好聲量。
而在今天四點截止投票後，各投開票所開始開票，截至下午5時47分時，她已經獲得59票之多，得票率6.67%，排名第五名左右，而她參選的選區18人取10人，確實非常有機會當選，且其他選區陸續有網友提供照片，「田慎節」票數都在前十名，高機率可能當選。
而值得一提的是，網路名人小商人也透露「興安里，登記14號顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，第一高票，真爽！」並且發出祭品文，表示如果田慎節前三名，將發500份雞排，如果是第一名則發2000份雞排，甚至表示如果贏得話，要請「日本最強AV女」瀧澤蘿拉（水咲蘿拉）來謝票，讓不少支持者湧入加油打氣。（編輯：張嘉哲）