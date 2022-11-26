22縣市開票哪裡最意外？網友認「1地」傻眼：根本想不到
2022九合一大選今（26）日登場，不少人都一大早就投下自己民主神聖的一票，然而下午四點投票結束之後，全台各大投開票所都陸續開始開票，截至目前為止，已經開票兩個半小時，目前多數縣市都是國民黨候選人領先，支持者相當興奮。而就有網友討論「開票開成這樣，大家覺得哪一個縣市開票最意外？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
四點開始開票之後，有網友認為開票結果讓人感覺與先前民調有所出入，在PTT貼文指出「開票開到現在，目前最意外的是哪裡？是張善政屌打，還是屏東快翻轉啊？還是說陳時中第二、黃珊珊第三這個局面？不過民進黨會大敗應該沒啥意外吧？」
貼文一出，網友紛紛回應「最意外的應該是台南吧＝＝完全想不到會是拉鋸戰」、「以為台南西瓜爽選，結果龍介仙這麼猛，太扯了」、「龍介後面崛起，完全想不到偉哲快輸掉」、「太扯了台南，前面民調差那麼多」、「台南，謝真的厲害」、「台南，龍介咬超緊」。
綜合各大社群以及機構發布的封關民調，發現多數黃偉哲都是領先謝龍介不少百分比，加上原有台南民進黨執政優勢，外界都認為黃偉哲能夠順利連任，不過在票數開出之後，謝龍介票數一路緊咬，開票截至6時20分，黃偉哲僅贏過謝龍介一萬票，不少選民都稱「即便黃偉哲連任成功，也是贏得不夠漂亮」。相關選舉結果仍以中選會公布為主。（編輯：張嘉哲）
《NOWnews今日新聞》開票直播連結