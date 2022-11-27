縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張

全台「知名議員」落馬名單曝光！她高票當選　鄉民全驚呆

▲2022九合一大選26日落幕，國民黨大獲全勝，橫掃13縣市首長位置。（圖／記者郭俊暉攝）
▲2022九合一大選26日落幕，國民黨大獲全勝，橫掃13縣市首長位置。（圖／記者郭俊暉攝）

編輯中心/綜合報導

2022九合一大選26日落幕，國民黨大獲全勝，橫掃13縣市首長位置，蔡英文為此辭去黨主席的位置。然而除了縣市首長之外，市議員的選舉結果也引起不少關注，在結果出爐後，網友整理「全台知名議員候選人」落馬名單，其中不乏有多年老將也沒當選，掀起討論。

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這次選舉當中，議員人選有不少話題人物，但落馬的知名人士也不少，包括第二選區南港內湖的「美女醫師」基進黨吳欣岱；第三選區松山信義無黨籍的「吳崢」再度以「落選頭」沒當選；民眾黨楊寶楨落選；甚至連中山大同的現任「老將」民進黨梁文傑已經連任三屆，卻意外落馬；另外包括林穎孟、陳思宇皆沒無當選。

▲（圖／記者許若茵攝，2022.11.19）
▲松山信義無黨籍的「吳崢」再度以落選頭敗選。（圖／記者許若茵攝）
選戰結果出爐後，就有網友在PTT立刻整理名單，列出遺珠背後的爭議，不過也有不少網友相當傻眼「簡舒培竟然上了，太狂了吧＝＝」、「雨刷都能選上了....這世界真的瘋了」、「我真的很驚訝徐巧芯第一高票當選」、「苗博雅雖然上了，但不能盯柯文哲了，改盯蔣萬安QQ」、「簡舒培根苗博雅都讓我很吃驚....」、「再怎麼樣都沒有雨刷上還崩潰吧」。

另外，也有不少網友點出遺珠「吳崢連續兩屆落選頭，真的是很盡力了」、「梁文傑竟然連任失敗，他都老將了天啊」、「陳思羽有夠衰，學姐灌一萬給她都會當選」、「陳思宇真的太可惜了吧，學姊拿太多票了QQ」、「吳崢啦！真的是好可惜，兩屆都落選頭」、「陳思宇的票真的都被吸走了…可惜」。（編輯：張嘉哲）

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊出席民眾黨台北市議員候選人陳思宇競總成立大會。(圖／黃珊珊競辦提供)
▲民眾黨台北市議員候選人陳思宇（右）可惜落馬，成為網友心中遺珠。(圖／黃珊珊競辦提供)

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