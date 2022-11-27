全台「知名議員」落馬名單曝光！她高票當選 鄉民全驚呆
2022九合一大選26日落幕，國民黨大獲全勝，橫掃13縣市首長位置，蔡英文為此辭去黨主席的位置。然而除了縣市首長之外，市議員的選舉結果也引起不少關注，在結果出爐後，網友整理「全台知名議員候選人」落馬名單，其中不乏有多年老將也沒當選，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
這次選舉當中，議員人選有不少話題人物，但落馬的知名人士也不少，包括第二選區南港內湖的「美女醫師」基進黨吳欣岱；第三選區松山信義無黨籍的「吳崢」再度以「落選頭」沒當選；民眾黨楊寶楨落選；甚至連中山大同的現任「老將」民進黨梁文傑已經連任三屆，卻意外落馬；另外包括林穎孟、陳思宇皆沒無當選。
選戰結果出爐後，就有網友在PTT立刻整理名單，列出遺珠背後的爭議，不過也有不少網友相當傻眼「簡舒培竟然上了，太狂了吧＝＝」、「雨刷都能選上了....這世界真的瘋了」、「我真的很驚訝徐巧芯第一高票當選」、「苗博雅雖然上了，但不能盯柯文哲了，改盯蔣萬安QQ」、「簡舒培根苗博雅都讓我很吃驚....」、「再怎麼樣都沒有雨刷上還崩潰吧」。
另外，也有不少網友點出遺珠「吳崢連續兩屆落選頭，真的是很盡力了」、「梁文傑竟然連任失敗，他都老將了天啊」、「陳思羽有夠衰，學姐灌一萬給她都會當選」、「陳思宇真的太可惜了吧，學姊拿太多票了QQ」、「吳崢啦！真的是好可惜，兩屆都落選頭」、「陳思宇的票真的都被吸走了…可惜」。（編輯：張嘉哲）