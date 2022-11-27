九合一大選最大遺珠是誰？眾人認「她」最意外：實在可惜
2022九合一大選已經結束，民進黨在這次選戰大敗，僅守住5個縣市，創下創黨以來最低紀錄，而國民黨則橫掃13縣市，讓2024總統大選更難預測。然而選戰結果出爐之後，不少人討論本屆大選的最大遺珠，不少網友紛紛都認為是「黃珊珊」，引起話題。
編輯中心/綜合報導
此次台北市選戰「三腳督」，由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中對上無黨籍的黃珊珊，最終由蔣萬安勝選，不過該結果讓不少網友在「Dcard」貼文指出「黃珊珊落選真的太難過了....」、「黃珊珊真的是最大遺珠....連陳時中都輸，到底怎麼回事啊」。
不少年輕一代網友紛紛回應「33就是那個最有能力的人，也最親民最可靠，現在選一個公子哥到底啦」、「全家人都投黃珊珊.....結果竟然輸成這樣」、「黃珊珊真得是最大遺珠....連外縣市的我都感到可惜」、「年輕人都不出來投票，大家都覺得不差這一票，所以33才會輸這麼多」、「人生第一張市長選票就投給33了，真的覺得她是最適合的人選」、「黃珊珊真的是最大遺珠，實在太可惜了....真正感覺會做事的人啊」。
而這次台北市長選戰，國民黨蔣萬安以得票率（42.99％）成功勝選，黃珊珊在落敗時，表示自己心情相當平靜，她提到，台北市民因為太害怕某一人當選，所以選票擺脫不了政黨綑綁，她接受市民做出的決定，不會放棄持續努力。她也向蔣萬安喊話「希望你說到做到，保留台北的改革和好的制度，讓台北持續前進」展現落選的氣度。（編輯：張嘉哲）