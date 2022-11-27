陳柏翰結婚湧「上百位陳柏翰」留言祝福！驚人場面爆紅
當前世界人口數有78億，或多或少會遇見與自己同名同姓之人，網路上就有一群名叫「陳柏翰」的網友，在臉書集結並開設社團「陳柏翰後援會」，成員數高達1,367名。其中一位陳柏翰將自己新婚的消息發布，瞬間湧入千名陳柏翰留言祝福，場面相當壯觀，還建議他「未來小孩也要取名柏翰」。
編輯中心/綜合報導
原PO於「陳柏翰後援會」發文，表示自己叫陳柏翰，近期結婚，希望陳柏翰們能給一點祝福。而該文發布後，立即湧入數百位柏翰留言祝賀，特殊的景象令其在網路上走紅，吸引超過1.3萬人按讚，留言也高達1,800則以上。
陳柏翰們和其他網友紛紛留言祝福：「柏翰又結婚了，真是恭喜」、「恭喜柏翰，我先幫你小孩也取名為柏翰」、「有生之年目睹了柏林圍牆」、「柏翰圍牆」、「在這裡484得罪了一個柏翰 ，就是得罪全天下的柏翰」、「恭喜！！看柏翰們都這麼優秀我就安心了」。
此外，有趣的是還出現一名叫林柏翰的福林里里長，眾人驚呼：「地區限定型態出現了」，眾位陳柏翰也在留言區大玩同名哏「恭喜陳柏翰，看到名字就知道是天公仔子」、「柏翰恭喜！聽名字就知道是國家棟樑」、「叫柏翰的怎麼都那麼帥」。（編輯：李惠婷）