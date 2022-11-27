不只陳紫渝！「4大正妹里長」紅不讓全當選 網嗨喊搬家
2022九合一大選26日圓滿落幕，本屆除了縣市首長選戰備受關注之外，其中各大正妹里長候選人，也在選前就掀起不少話題，而除了有「永和IU」之稱的陳紫渝當選之外，其他三大正妹也成功當選，讓不少鄉民嗨喊「真的要搬家了！整個里都香起來啦！」
編輯中心/綜合報導
選戰結果出爐之後，有網友在PTT貼文指出「狂賀啦！四大正妹里長全部當選了！部隊集合天天去辦公室泡茶幫忙清水溝囉！」只見貼出的當選名單當中，包括有「永和IU」之稱的陳紫渝、「韓星級正妹」新竹市東區埔頂里里長何芝寧、23歲的洪佩琦參選南投草屯鎮敦和里里長也當選、而同是永和區的新廍里候選人，模特兒出身的紀詠心也當選。
貼文一出，不少網友紛紛回應「安娘為！正妹牌奏效了啦！恭喜四位大大」、「準備遷戶籍囉！」、「準備要搬家了，整個里都香起來了」、「一字排開真的太香了啦！好羨慕那些里」、「我要搬家了，芝寧等我過去泡茶」、「我要去找紫渝泡茶了啦！」、「恭喜四大正妹里長！希望好好為民服務囉！」
而榮登全台第一美的里長候選人，新北市永和區永福里候選人陳紫渝，在勝選後也表示「謝謝大家一直以來的支持與鼓勵，感謝大家願意給我一個機會來服務，一定認真負責，和大家一起打拼為永福里打拼。」（編輯：張嘉哲）