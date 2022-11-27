才剛選完縣市長！網預言「2024總統人選」　他位置最尷尬

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「朱立倫撇開不可能再選的話，侯友宜確實是最強，但是位置太尷尬，他如果要選會被烙跑市長」、「侯友宜怎麼面對落跑市長？」、「侯友宜位置尬爆，烙跑的人通常都選不上，韓國瑜跟林智堅都是最佳範例」、「侯有韓導先例，中途出來選選不贏的啦」、「盧秀燕出線機率很低吧，侯友宜出線變烙跑市長，朱立倫就不討論了....」、「侯不會出來...他的人設跟韓總不同，烙跑更慘」。
而也有人專業分析，這之中包括很多因素，包括國民黨要派誰選，還有國民黨在選戰期間主打兩岸論述跟過去會不會相同，另外就是柯文哲會不會參選，國民黨派誰真的很重要，每次都派那些一看就穩輸的，到底叫人家怎麼投的下去？2024目前看來只有派侯友宜會贏，但是依照國民黨重視血統權貴的傳統，他們絕對不可能讓侯友宜出線。
「接著如果不能派侯友宜吸收中間選民以及淺綠的選票，那國民黨派誰都絕對不可能講出符合目前台灣主流民意的兩岸論述，這也是民進黨抗中保台牌這麼有效的原因，如果以上兩點都成立，2024國民黨必輸。」
該網友提到「然而柯文哲如果參選，三腳督就比較難預測如果國民黨不派侯友宜，那根本沒有人有辦法吸收中間選民與淺綠選票，柯文哲正好彌補了這一點，所以如果關鍵落在柯文哲，白藍合的話國民黨勢必要禮讓出正位退到副手，但如果國民黨死要面子不願意這樣做的話，那麼我的結論就是賴清德穩贏。」不過也有人認為郭台銘是否參選也將影響戰局，但綜合網友意見，侯友宜的位置目前最為尷尬，因目前順利連任新北市長，屆時若真的投入總統選戰，將被冠上「烙跑市長」稱號，恐怕影響選情。（編輯：張嘉哲）