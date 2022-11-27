縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張

才剛選完縣市長！網預言「2024總統人選」　他位置最尷尬

▲縣市長選舉剛結束，接著兩年後就要迎接總統大選，網友討論民進黨賴清德的勝選率。（圖／蔡其昌競選總部）
▲縣市長選舉剛結束，接著兩年後就要迎接總統大選，網友討論民進黨賴清德的勝選率。（圖／蔡其昌競選總部）

編輯中心/綜合報導

2022九合一大選26日結束，民進黨大敗，僅拿下5縣市首長位置，成為創黨以來最慘紀錄。不過縣市長選舉剛結束，接著兩年後就要迎接總統大選，各政黨就要開始陸續佈局，其人選也備受網友討論，不少人猜測，以目前的狀況來說，2024總統大選民進黨勝選機率相當高。

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一名網友在PTT貼文指出「原本以為下一屆總統就是賴清德了，但今年蔡英文選成這樣，賴清德2024還是穩贏的嗎？ 國民黨可能2024候選人有侯友宜、朱立倫、盧秀燕，都比當年的韓國瑜好太多，我覺得不太可能像2020那樣大逆轉，到時可能會是55波選戰吧？」

▲蔡英文、賴清德今天一起為蔡其昌站台助講。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.22）
▲網友認為賴清德原本在2024總統大選高機率會當選，如今九合一選舉民進黨大敗，兩年後總統選戰結果將可能有所異動。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.22）
貼文一出，網友紛紛回應「朱立倫撇開不可能再選的話，侯友宜確實是最強，但是位置太尷尬，他如果要選會被烙跑市長」、「侯友宜怎麼面對落跑市長？」、「侯友宜位置尬爆，烙跑的人通常都選不上，韓國瑜跟林智堅都是最佳範例」、「侯有韓導先例，中途出來選選不贏的啦」、「盧秀燕出線機率很低吧，侯友宜出線變烙跑市長，朱立倫就不討論了....」、「侯不會出來...他的人設跟韓總不同，烙跑更慘」。

而也有人專業分析，這之中包括很多因素，包括國民黨要派誰選，還有國民黨在選戰期間主打兩岸論述跟過去會不會相同，另外就是柯文哲會不會參選，國民黨派誰真的很重要，每次都派那些一看就穩輸的，到底叫人家怎麼投的下去？2024目前看來只有派侯友宜會贏，但是依照國民黨重視血統權貴的傳統，他們絕對不可能讓侯友宜出線。

▲侯友宜呼籲大家用YA包容關懷串起愛，讓明天的新北會更好、中華民國更有力。（圖 ／記者吳嘉億，2022.11.25）
▲侯友宜順利連任新北市長，搶下115萬票成績相當優異。（圖 ／記者吳嘉億，2022.11.25）
接著如果不能派侯友宜吸收中間選民以及淺綠的選票，那國民黨派誰都絕對不可能講出符合目前台灣主流民意的兩岸論述，這也是民進黨抗中保台牌這麼有效的原因，如果以上兩點都成立，2024國民黨必輸。」

該網友提到「然而柯文哲如果參選，三腳督就比較難預測如果國民黨不派侯友宜，那根本沒有人有辦法吸收中間選民與淺綠選票，柯文哲正好彌補了這一點，所以如果關鍵落在柯文哲，白藍合的話國民黨勢必要禮讓出正位退到副手，但如果國民黨死要面子不願意這樣做的話，那麼我的結論就是賴清德穩贏。」不過也有人認為郭台銘是否參選也將影響戰局，但綜合網友意見，侯友宜的位置目前最為尷尬，因目前順利連任新北市長，屆時若真的投入總統選戰，將被冠上「烙跑市長」稱號，恐怕影響選情。（編輯：張嘉哲）

▲民眾黨市長候選人高虹安今（25）日晚間舉行選前造勢晚會，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲站台力挺。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.25）
▲網友認為柯文哲2024是否參選，或者與藍聯手將左右總統大選結果。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.25）

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