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台灣「死忠選票」冠軍是？眾人全指1縣市：結果出乎意料

▲選戰結果出爐之後，就有網友討論「那麼現在最死忠的選票是哪一縣市？」貼文引發廣大迴響。（圖／記者康仲誠攝，2022.11.26）
▲選戰結果出爐之後，就有網友討論「那麼現在最死忠的選票是哪一縣市？」貼文引發廣大迴響。（圖／記者康仲誠攝，2022.11.26）

編輯中心/綜合報導

2022九合一大選26日落幕，民進黨大敗，僅拿下5縣市，創下創黨以來最低紀錄，讓各界認為這是台灣人民示出的重大警訊。然而在選戰結果出爐之後，就有網友討論「那麼現在最死忠的選票是哪一縣市？」貼文引發廣大迴響，不少人都紛紛指出「台北市」。

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一名網友在PTT貼文指出「選戰開票結果已經出爐，現在已經可以看出哪個縣市才是死忠的吧？不知道大家覺得是哪一個縣市呢？」

貼文一出，不少人紛紛點名「台北市」，「台北超扯，我還以為黃珊珊會上.....」、「台北的藍營選票真的穩如泰山，只要沒操作棄保，白跟綠完全沒機會」、「台北+1藍營鐵票倉穩固如山」、「台北不只藍營吧，陳時中能贏黃珊珊，綠的票有多死忠就看得出來了」、「台北藍綠死忠真的是多到無法想像」、「看到黃珊珊第三，柯文哲過去8年化為泡沫，絕對是最死忠的縣市」、「結果真的出乎意料，沒料到黃珊珊會第三名，國民黨鐵票倉穩到不行」。

▲明日就是投票日，蔣萬安今日仍持續車隊掃街，向市民爭取支持。（圖／記者朱永強攝，2022.11.25）
▲台北市選戰三腳督，由國民黨蔣萬安勝選。（圖／記者朱永強攝，2022.11.25）
綜合網友意見，多數人認為「台北市」為目前選票最為死忠的縣市，因其從2014年起，國民黨在台北市長選戰無論敗選亦或勝選，得票率約莫落在40~42%，而過去的綠白合作到民進黨姚文智被棄保，柯文哲才得以當選，甚至在2018年還僅險勝丁守中三千多票，如今綠白沒合作也無棄保操作，蔣萬安以得票率42.29%出線，陳時中則以31.93%屈居第二，無黨籍黃珊珊則排第三，得票率25.14%，由此可見，國民黨位於台北選票穩定三屆都落在40％至42%從未跌過。

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▲過去兩屆加上今年九合一大選，國民黨在台北市長得票率皆有獲得40%至42%的區間。（圖/維基百科）
至於許多人也點名高雄市、台南市也是死忠選區，不過高雄市在2018年九合一大選時，國民黨派出韓國瑜出戰，最終成功翻轉南台灣；而台南市這次黃偉哲也僅以不到五萬票險勝謝龍介，讓不少人打臉此說法，認為民進黨要是持續不聽人民聲音，被翻盤都是早晚的事情。（編輯：張嘉哲）

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