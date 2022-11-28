美女博士脫了「變女超人」！敗選喊沒下次：瘦15公斤累死
「美女博士」桃園市台灣民眾黨市議員候選人曾妍潔，不僅擁有台大環工系博士學歷，且外表亮麗還有一雙纖長美腿，她26日在臉書寫下敗選感言，先是謝謝5640人的支持，接著也透露自己為了這場選戰瘦了15公斤，同時強調自己不會再選一次，「因為資源真的不足，所以拜託不要再叫我出來了」。
編輯中心/綜合報導
曾妍潔敗選後，在臉書上發文，她先是謝謝5640人的支持，「我需要負責的就是您們，謝謝您們給我力量，謝謝您們的支持，姸潔感激不盡」，但也強調自己資源真的不足，因此不會再有下次。
曾妍潔對於張善政勝選表示，「首先開心的是桃園綠地變藍天，希望張院長上任後可以把所有弊案翻出來，另外遺憾的是，我猜我應該是落選頭，很訝異平鎮蠻多人對貪污跟官僚酬庸的容忍度很高」，很可惜自己的專長無法發揮，但也同時鬆了一口氣，「因為要重新整理平鎮的都市計劃要花很多心力，這個超累人！（無論社宅、人行道、交通工程都要從都市計畫開始）」。
曾妍潔也透露自己為了這場選戰瘦了15公斤，直呼「我才不要再一次！」事實上，過去曾妍潔在出席桃園民眾派對暨曾妍潔競選總部成立大會時，在台上突然脫下黑色大衣，秀出裡頭的神力女超人裝，高喊「2022跟著平鎮神力女超人奪回桃園」，瘦身成果大眾有目共睹。（編輯：賴禹妡）