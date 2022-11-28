發票開獎！他一次「爽中6張」 神人曝1招：幾乎每期都中
近期9、10月統一發票中獎號碼出爐，許多人都希望自己能有小確幸中獎，就有一名網友曬出雲端發票的App畫面，只見他竟一次中了6張發票，中獎金額為2900元，讓他爽喊「加菜了」！貼文也釣出內行人建議，平時可以養成使用載具的習慣，真的能提高發票中獎率：「雲端加開獎幾乎每期都中，真心建議大家用載具！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，他以「雲端發票中好多張」為題，表示他使用載具累積了約230張雲端發票，近期剛好開獎，沒想到打開App竟發現自己一次中6張，中獎金額共2900元，雖然紙本的卻全「槓龜」，但仍讓他嗨爆喊：「好爽喔，加菜了！」
貼文一出，網友紛紛留言，「我一年中的加起來都沒你多」、「你平常是什麼大善人嗎」、「已經1年半沒中任何一張了」、「運氣也太好」、「我此生沒有中過發票」、「原來都被你中走了，難怪我這次槓龜」、「我中的發票都到你那邊去了吧」、「你上輩子是不是拯救了全世界」。
也有許多內行人大讚雲端發票，「雲端加開獎幾乎每期都中，真心建議大家用載具」、「我用雲端幾乎每期都中至少500」、「連續四期中獎了，400/1000/1000/1000，雲端中獎率真的蠻高的」、「中了兩張～推薦大家用載具啦，真的有提高中獎機率」。（編輯：賴禹妡）