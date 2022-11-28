名家論壇》徐佳馨／九合一大選後，台灣房市怎麼走？

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綜觀這些政策支票，約莫未來六都房產的話題重點已經浮現，例如北市的精華區老宅、新北的新板特區、新莊副都心、三重行政中心三核心，與幾個產業專區。台中捷運藍線等七條捷運的軌道建設。台南解編閒置用地，加速市地重劃，與四橫三縱路網周邊，園區發展雖多，但強弱之間差異不小，佈局者應多方留意。高雄包括輕軌成圓、岡山路竹延伸線、小港林園線、捷運黃線等，應能讓區域增加更多話題，也是建商推案的重點所在。
對地方來說，交通建設、園區招商引資若均能順利落實，有助在地發展，並能增加當地產能，對鄰近區域產生磁吸效果；已經高度發展的雙北市，都市更新與社會住宅需求的壓力迫在眉睫，無論是侯友宜延續過往新北都更三箭的步調持續推動，抑或是蔣萬安的下修表達同意參與公辦「都更意願書」門檻從九成到七成五，並增加預算與人力，以擴大都更量能，都顯現出在未來四年，北部的重點在舊翻新，桃園以南的亮點在軌道建設與園區發展。
可是，也要注意的是，在地方開出競選支票的同時，由於中央與地方分屬不同黨派，分配款與預算掌握在中央政府，重大經濟與產業計畫，也屬中央權限。舉凡蓋捷運、公路、產業園區等等，攸關地方經濟、產業發展計畫與預算，都還是得經中央核定，也因此，落實狀況會是後續值得注意的重點，稍一不慎，就得付出慘重代價。
此外，由於九合一選舉結果為執政黨大敗，勢必增加執政黨面對2024總統大選的壓力，在未來一年多的時間裡，掌握中央資源的執政黨在檢討敗選原因後，若除加強產業發展，針對民怨所及的議題調整，是否會加大力道調整，值得留意。與房市有關的相關法案，如囤房稅，和還躺在立法院還沒通過的平均地權條例，會不會在短期內房價無法修正有感的情境下，成為選前使出「放大絕」，相信會是全民矚目的焦點。
整體來說，在野黨在2022年選舉獲得大勝，過往雖有鐘擺效應，可是執政黨多少會在未來一年中做些努力，可預見的未來，房地產市場短時間內選舉所造成的變因暫時退場，轉由不樂觀的經濟表現扮演2023年的主角，購屋人如何在資金退潮下的市場中尋得自用或投資的好產品，靠得不僅是機遇，還得有點敢下手的勇氣。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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