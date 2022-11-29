搭百貨手扶梯遭年輕妹吼「靠右站」！母怒：趕投胎自己去

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此時原PO深怕孩子在運作中的手扶梯上摔倒，選擇不移動，並回頭應答「我又不是耳聾，就已經擺明不讓你過了」，抵達樓層後，雙方口角一觸即發。
年輕妹不滿質問，為何「不站右邊」讓後方人通過？原PO則趁勢反向教育「連捷運站的手扶梯都改呼籲握緊扶手站穩踏階了，現在都宣導手扶梯不能用走的，趕時間可以去走樓梯啊！趕投胎不要拉我女兒一起，趕時間是妳家的事」。
完整過程曝光意外掀起論戰，不少人力挺原PO「三歲的孩子是不能抓扶手固定自己的，他是靠媽媽的手保持平衡，隨便移動可能造成重心不穩，結果就是跌倒夾傷甚至摔落」、「要是我也不會借」、「安全最重要，穩穩站著不好嗎」、「看人家是帶著小孩的家長，還這樣刁難人，更何況這是百貨公司，又不是趕通勤的地方，電扶梯上走路到底在想什麼？」。
但仍有另一派人認為「多體諒他人，給過是會怎樣」、「人都有三急，希望你哪天不會因為急事而卡在手扶梯或馬路上」、「舉手之勞而已，世界上太多這種小忙都不幫的人了」。
事實上針對手扶梯搭乘的相關討論，台北捷運公司早在2017年就開始以「緊握扶手、站穩踏階」口號宣導，並表示電扶梯兩側均能站立，呼籲民眾發揮捷運禮讓文化、互相尊重。（編輯：潘毅）