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搭百貨手扶梯遭年輕妹吼「靠右站」！母怒：趕投胎自己去

▲一位媽媽控訴，自己帶著女兒逛百貨公司，站穩搭乘手扶梯時卻遭後方女性推擠，更大吼要她「靠右站」，完整過程曝光，意外掀起論戰。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一位媽媽控訴，自己帶著女兒逛百貨公司，站穩搭乘手扶梯時卻遭後方女性推擠，更大吼要她「靠右站」，完整過程曝光，意外掀起論戰。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

近年來因為「手扶梯站位」而發生的爭議越來越常見！就有一位媽媽控訴，自己帶著女兒逛百貨公司，站穩搭乘手扶梯時卻遭後方女性推擠，更大吼要她「靠右站」，完整過程曝光，意外掀起論戰。

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一位媽媽在臉書《爆怨公社》憤怒發文，提到她帶著年僅3歲的女兒到百貨公司逛街，途中在搭乘手扶梯時，母女兩人站穩在台階上，不料後方卻有位年輕女子想靠左側走動，接近後開始大聲吼著「借過」，甚至開始向前不斷推動。

此時原PO深怕孩子在運作中的手扶梯上摔倒，選擇不移動，並回頭應答「我又不是耳聾，就已經擺明不讓你過了」，抵達樓層後，雙方口角一觸即發。

年輕妹不滿質問，為何「不站右邊」讓後方人通過？原PO則趁勢反向教育「連捷運站的手扶梯都改呼籲握緊扶手站穩踏階了，現在都宣導手扶梯不能用走的，趕時間可以去走樓梯啊！趕投胎不要拉我女兒一起，趕時間是妳家的事」。

▲網友好奇詢問「電扶梯腳邊的刷毛是幹什麼的？」（示意圖／翻攝pixabay）
▲針對手扶梯搭乘的相關討論，台北捷運公司早在2017年就開始改以「緊握扶手、站穩踏階」口號宣導。（示意圖／翻攝pixabay）
完整過程曝光意外掀起論戰，不少人力挺原PO「三歲的孩子是不能抓扶手固定自己的，他是靠媽媽的手保持平衡，隨便移動可能造成重心不穩，結果就是跌倒夾傷甚至摔落」、「要是我也不會借」、「安全最重要，穩穩站著不好嗎」、「看人家是帶著小孩的家長，還這樣刁難人，更何況這是百貨公司，又不是趕通勤的地方，電扶梯上走路到底在想什麼？」。

但仍有另一派人認為「多體諒他人，給過是會怎樣」、「人都有三急，希望你哪天不會因為急事而卡在手扶梯或馬路上」、「舉手之勞而已，世界上太多這種小忙都不幫的人了」。

事實上針對手扶梯搭乘的相關討論，台北捷運公司早在2017年就開始以「緊握扶手、站穩踏階」口號宣導，並表示電扶梯兩側均能站立，呼籲民眾發揮捷運禮讓文化、互相尊重。（編輯：潘毅）

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