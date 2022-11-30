C羅「上帝之髮」破案了！球不是他進的 慘遭高科技打臉
卡達世界足球盃小組賽已經踢到最後階段，不少國家都已經陸續晉級16強的賽事，然而葡萄牙在29日晚間出戰烏拉圭，終局以2：0獲勝，提前奪下16強的門票晉級。不過該場卻出現C羅「上帝之髮」的爭議，引起球迷熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
回顧該場賽事，葡萄牙對戰烏拉圭，靠著中場大將B.費南德斯（Bruno Fernandes）梅開二度，取得2分領先抱回勝利，不過有爭議的是，在下半場第54分鐘時，B.費爾南德斯(Bruno Fernandes)禁區外吊中，C羅在門前跳起頭槌進球得分，第一時間該球算在C羅身上，但隨後官方檢視畫面後，認定C羅並未碰到球。
國際足總FIFA及賽會指定用球供應商表示，經過比賽用球內的500Hz IMU感測器的數據顯示，B.費南德斯當時所踢出的「傳中球」並未碰觸到其他人（包含C羅），證實球載運過程中沒有檢測到心跳，也就是說，該球是B.費南德斯直接射門得分。
而對於自己得分被沒收，C羅似乎耿耿於懷，賽後還兩度朝裁判比著自己的頭，讓不少球迷紛紛笑虧「上帝之髮是吧www」、「過去阿根廷有上帝之手，C羅這可是上帝之髮」甚至還有網友將C羅P圖變成爆炸頭笑稱「這下子球肯定有碰到C羅的頭髮了吧！」而由於該改判，C羅欲追平葡萄牙隊史最多進球紀錄還差一顆球，最快只得待下場面對南韓的比賽。（編輯：張嘉哲）