年底想加薪？專家曝辦公室7項「添財擺設」：簡單又助運

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2022的文昌位在空間的東南方，(2023文昌位：中宮方)，可將辦公桌移至此方位，提升自己的腦力，升遷丶晉級的好運也就隨之而來。上方要避開梁柱，如果上方有梁柱，可在抽屜擺放五帝錢化解。台燈擺放左手龍邊，可吊掛紫水晶丶或是懸掛水晶文昌筆。
2022的太歲方位在東北方，(2023太歲位：正東方)，如果可以的話要將辦公桌的方向，避開這個面對太歲方位。因為「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。若實在避不開，可懸掛黑曜石葫蘆掛件，幫助擋災除厄。
【桌子擺設宜忌】
1丶辦公桌面隨時保持整齊、清潔
工作場所的桌子上不相關的雜物盡量不要擺放，也不要在桌上擺放垃圾桶，這樣會聚集污穢之氣，擾亂你的整體運勢也會讓人覺得你不專業，降低你的工作效率及貴人運勢。
2丶電話放左邊，文件擺右邊
所謂左青龍丶右白虎，而龍怕靜、虎怕吵。所以可以將會發出聲響的東西擺放在左手龍邊，如：電話、喇叭、傳真機…等。而右手虎邊宜靜，文件、資料、書籍可以擺放在右手邊。（這裡的龍虎邊，是指我們坐在椅子，面對桌子時的方位。）
3丶電腦桌面設定美照
對於每天都會用到電腦的人來說，桌布設定非常重要，可以設定自己很喜歡的圖片，或是充滿生機的風景圖，讓每天開始工作的時候都感覺到活力、生氣。如果是擔任業務人員，那就是將常用的手機桌布換上，讓自己握著手機就等於握住商機。
4丶座位靠牆、遠離小人
座位靠牆等於有靠山，利於事業拓展，聚集人脈，穩固地位。如果覺得事業不順，總有小人插足，或因業務繁忙不常在辦公室，可以在自己的椅背上掛一件黃色系的外套，有黃袍加身、驅趕小人的寓意。注意外套也要定期換洗喔。背後不宜有走道，以免擾亂心神，小人趁虛而入。
5丶辦公桌擺放綠意盆栽
在辦公桌上擺放綠色植物，可以紓解壓力，放鬆心情。可以選用富貴竹以及招財樹，或葉子圓型的盆栽，這些植物意喻為吉祥丶聚財丶如意等意思。而富貴竹也可稱為萬年竹，葉片茂綠，往上生長，意喻節節高昇，升官發財。但盡量避免仙人掌及有刺的植物。
6、不要面對走道、廁所
桌子的面向也很重要，盡量避免面對污穢之氣，且人來人往容易影響工作情緒，這些都是犯病氣、招衝突的風水誤區。
7、走道通暢，同事互動佳
雖然走道並不像辦公桌面屬於私領域，但是整間公司的動線，卻也會影響大家的人際關係好壞。辦公室的走道如果通暢無阻，那麼同事之間自然交流得宜。若大家貪圖方便，隨便將物品堆放在走道，往往只會使同事間溝通不良，也阻礙了財運發展。（編輯：李惠婷）
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