戶外口罩令沒了！醫認「室內限制」有點怪：也該全面取消
近日台灣防疫規定逐步放寬中，指揮中心宣布12月1日起，戶外將不再強制戴口罩，而室內部分仍須配戴，唯有從事運動、唱歌等6項情形者得以不戴。對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇相當同意戶外免戴口罩的規定，而針對室內的「免戴規則」就抱有疑惑，認為「也該全面取消沒錯」。
編輯中心/綜合報導
中央流行疫情指揮中心28日宣布，取消室外場所應全程佩戴口罩之規定，惟跨年大型室外活動之規定將視近期疫情變化，另行研擬。室內則維持口罩規定，以下六項情形則可免戴：從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照；自行開車，車內均為同住家人；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合；有飲食需求；於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動；餐飲場所取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。
陳昶宇醫師29日於臉書發文，認為選舉完果然要朝正常生活的步調邁進，並解釋室外人少空曠時不戴口罩，以飛沫顆粒濃度而言，造成傳播的風險比室內用餐來得低，「而且疫情都過這麼久，到現在也沒什麼好怕的了」，不過他也表示若在空氣較差或人多擁擠的戶外，在天氣不熱的情形下仍會考慮戴上口罩。
不少民眾同意他的說法，也有人表示自己會持續佩戴，其中一名網友則對「室內口罩的限制規則」存疑，認為「室內規定超怪，（張嘴是）傳播風險最高的時候不用戴口罩，但是嘴巴閉著的時候要戴口罩？整個取消不就好了」，陳昶宇回應「也該全面取消沒錯，讓民眾自主決定該如何防疫，其實室內人多，大部分人都還是會戴口罩吧」。（編輯：李惠婷）
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