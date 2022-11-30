TWICE世代交接了！MAMA「5女團」翻跳神曲 粉絲感動到哭
南韓一年一度音樂盛事2022 MAMA大賞今年分成兩天舉行，29日首先登場就引起不少討論，其中相當受人矚目的就是新一代五個新人女團合體表演，32人大陣仗演出讓粉絲都非常期待，其中除了五個女團翻跳各自團體的歌曲外，最大亮點莫過於全部人一起跳前輩TWICE《CHEER UP》一曲，讓不少網友認定該表演是所謂「世代交替」的重要象徵。
編輯中心/綜合報導
今年2022年韓國女團風格多元，不過由於過去三代團TWICE的成績相當驚人，四代團的界線點一直以來都有各自不同的說法，然而本屆MAMA邀請來新人女團包括IVE、Kep1er、NMIXX、NewJeans、LE SSERAFIM合體演出，沒想到卻驚喜翻跳了前輩TWICE成名曲《CHEER UP》，加上《CHEER UP》這首歌可以說是開啟三代女團的一首重要曲目，被粉絲們視為這是「四代女團交接」的重要象徵。
而事實上，過去在三代女團之時，TWICE也與同期女團，包括Red Velvet、GFRIEND、I.O.I一起合跳前輩少女時代的《into the new world》，當時也掀起不少討論，如今數年過去，TWICE的年末舞台漸少，加上這次MAMA大賞典禮中5個新人女團翻跳TWICE團體成名曲，可以說是真的交棒給四代女團打拼了！
不少TWICE的粉絲看到如此驚喜的演出，紛紛留言「我真的是原地爆哭.....沒想到七年多的時光就這樣過去了！」、「TWICE從剛出道至今，竟然已經變成大前輩，實在太感人了」、「我們TWICE已經是大前輩了QQ三代女團有些也都不在了....實在太懷念」、「也感謝後輩的cover，我們兔也變成被cover的大前輩了啊」、「六年的老萬斯哭倒在地.....不是還在Cover少女時代，怎麼一轉眼就被Cover了！雞皮疙瘩啊天啊」。（編輯：張嘉哲）