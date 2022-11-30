台積電分紅開獎！新人待8個月「嗨領264萬」：還沒加過班
擁有「護國神山」之稱的台積電，近幾年來都是許多台人夢寐以求想進入的公司。近期就有台積電新人分享「分紅開獎」的內幕，數字曝光再度引發熱議。
編輯中心/綜合報導
一位網友在論壇Dcard上發文提到「台積分紅開獎，聽說聽說這次突破天際，有裡面的大大願意分享的嗎？」貼文下方立刻冒出不少台積電工程師透露代表「年資/職等/分紅月份」的一串神秘密碼「5y/32/3.6m」、「1y、31、3.2m」、「3y/32/3.86m」。
其中更有一位職等31的工程師，剛進台積電8個月，更聲稱「工作到現在還沒加班過」，就領到3.8個月分紅。而台積電分紅計算公式為「職等/考績/年資/總年薪*0.125」而台積電每季度只入帳八分之一，因此「3.8個月x8次+14個月固定年薪」，等於可領44個月獎金，假設該工程師月薪6萬，此次將領到264萬左右的分紅獎金。
相關金額曝光後，立刻讓不少同業羨慕高喊「真羨慕，但我已經下山，體驗一次就夠了，現在沒這麼急需錢 」、「跪求內推」、「建議也附上加班時數」。
過去就有台積電工程師分享，台積電年終獎金固定給2個月，所以年薪都以以14個月計算，而分紅部分則分成8包，為2年期間陸續領，每年2月、5月、8月、11月各領8分之1，剩下8分之4則於隔年股東會後領取。（編輯：潘毅）