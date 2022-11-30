解封商機吃不到？旅遊業嘆「缺工慘況」：1天1300通客訴
疫情趨緩後各國紛紛開放國境，再加上聖誕、跨年、農曆年檔期到來，從旅展大量人潮就可看出旅遊業已漸漸復甦，談及疫情前後的改變，燦星旅遊透露，多數旅客從團體型改為自由行、小團旅遊的型態，目前不論航空、飯店最大的困境都是「缺工」，更無奈表示因缺工問題受到旅客投訴「電話都接不完」。至於旅客人潮雖未完全回到疫情前的狀況，但已經有大幅的成長，像泰國曼谷知名5星飯店「曼谷悅榕庄」農曆年節房間已全數客滿。
記者鍾怡婷/綜合報導
隨著台灣10月中旬國門開放後，國內旅行產業陸續復甦，挺過疫情危機後將面臨「缺工問題」，包括航空公司況大招聘外，晶華酒店集團董事長潘思亮透露，晶華酒店疫情後大概缺5、600個員工。燦星旅行社也直言，有許多同行在疫情時期離開旅遊業，導致國門開放後面臨人手不足的問題，甚至一天高達「1300通客訴電話接不完」。
不過談到缺工導致航班取消的問題，業者認為隨著旅客人潮增多後也會陸續改善，若是擔心飛日本取消機率大，可以改為考慮選擇東南亞旅行，像是泰國相當早就開放國門，不會因為缺工影響航班，且除了前往泰國的旅客外，飛英國倫敦的旅客也會到曼谷轉機，航班數量相對穩定，最重要的是在疫後時期，泰國機票、飯店、交通等是漲幅最小的國家，加上泰銖匯率相對較低，讓旅行愜意無壓力。
而台灣民眾出國意願攀升，但仍是擔心會有染疫風險，因此旅客轉而傾向選擇自助旅行勝於跟團，或者是自揪親朋好友的小團型態。泰國曼谷知名5星飯店悅榕庄銷售總監Bon透露，目前泰國當地旅遊已恢復正常，12月、1月的訂房數已近乎客滿。泰國9月份官方統計的台灣入境人數約有1萬5百人，且旅客人數持續上漲中。