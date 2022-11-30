12月起戶外戴口罩解禁！招名威戳「盲點」：不如全面解禁

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1. 從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時
2. 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時
3. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時
4. 於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合
5. 外出有飲食需求得免戴口罩
6. 於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
對此，招名威教授則認為「我比較不能理解的是那些在室內不用戴口罩的例外」，更直言這些例外狀況，才是會造成口沫橫飛、大量傳播病毒的場合，「若要真的限制傳播病毒，這些地方才是真正該被限制的，但有誰真的在KTV戴口罩唱歌？還有宴席逐桌敬酒有誰不講話的？而且選舉期間有多少人在這種地方拜票，超多，誰戴口罩了？選多久了？三個月，六個月？要染疫早就大爆發了！都沒有！」。
因此招名威教授也表示「制定政策還是要與民眾接軌，看看社會現實的狀況，很多人早都已經在室內把口罩拿下來了，如果真的擔心病毒會大爆發，其實走回清零封城就好了。全面解禁吧！該戴口罩的人他們會自動把口罩戴上，其他的限制真的就放下吧」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。