媳裝監視器驚見「公婆進她房間做1事」！她氣炸：很可怕

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果不其然立刻拍到有人進出房間的身影，「公公婆婆兩個在我們房間真的就像在參觀似的，真的是前腳一走，人家後腳馬上進去！」，然後調整原PO兒子枕頭和娃娃的排放位置。接著還意外聽到婆婆向公公抱怨「你不知道你媳婦的衣服都我在洗的吼！我都還幫他們洗好折好拿進來放！」，原PO對此非常氣憤，因為婆婆洗衣服有特殊程序，老公便勸原PO讓婆婆一起洗，且男方住在娘家時也是別人幫忙洗，「好像人家娘家不跟妳兒子像這樣計較很像白癡一樣是不是？」，「可怕的是還會跟妳有說有笑好像跟妳很好的面具下真的很可怕！」
有人建議「你裝一台寵物監視器，可以說話的那種，他們進去你就說話嚇死他們」，不過多數網友不站在原PO這邊，勸戒道「可是在婆家裝監視器有點過份，那畢竟是婆婆的家不是你的，我衣服也是絕對帶走不讓公婆洗到的」、「其實不住在那邊就不用再一直覺得那是妳的房間了，充其量那就是你老公的房間她媽媽要進去那是他們的事情，妳把自己的東西都帶走就好，假日回去就當住飯店帶行李，髒衣服就帶走」、「那是老公的房間不是你們的房間。 在意婆家能自由進出不然就房間反鎖鑰匙帶走，每次髒衣服自己帶回家換洗、回去使用前自己打掃，盡量不要讓婆婆有機會碎嘴」。（編輯：李惠婷）