日營養午餐「放蟋蟀」！師生吃後超驚奇：比普通的還好吃
蟋蟀原來很好吃？位在日本德島縣小松島西高中的廚師，大玩創意將蟋蟀放進營養午餐的菜單中，他們把蟋蟀粉撒入南瓜可樂餅，藉此讓師生攝取多一點的蛋白質，而這項看似荒謬的食譜竟意外得到學生的高評價：「比普通的還好吃！」
編輯中心/綜合報導
據日媒報導，小松島西高中的廚師認為蟋蟀富含蛋白質等營養，為了不讓學生因為蟋蟀的外表而卻步，特意將蟋蟀磨成粉後再加入營養午餐的可樂餅中，校方不逼迫師生，是否要吃這道菜由他們自己決定，不過這項創意美食大大引起了學生的注意，因為這樣的做法既吃不出蟋蟀的感覺，甚至口味上還很不錯。
該校的的家政食品科主任多田加奈子說明，蟋蟀入菜的緣由是校方一直積極地對「循環食品」做研究，這才誕生出這樣的創意食譜，且許多學生在嘗試過後都給予高評價，認為南瓜可樂餅與蟋蟀粉的搭配非常合適，口味上甚至超越了普通的南瓜可樂餅。
而所謂的循環食品，指的是將餐廚垃圾化為循環性食材和食品的新技術，而該校之所以用蟋蟀成為食品原料，原因是蟋蟀除了能提供同樣分量的蛋白質，飼養成本與產生的二氧化碳也較普通肉類少很多，是個對環境影響較小的蛋白質來源。（編輯：李惠婷）