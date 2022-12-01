2022最後一個月！專家曝「運勢走向」　巨蟹將突破舒適圈

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12月的牡羊寶寶富含想像力，很多想法跟點子泉湧而來，多到自己都會驚嚇的程度。尤其如果跟工作或是生活相關的點子中，有覺得不錯的話，務必試著執行看看，會有意想不到的收穫。如果擔心的話，不妨嘗試跟周遭的人商量，或著是請教孰悉這各項目的達人，將有助你在執行上的信心更加堅定，通往成功的路上能少走些冤枉路，總之能得到的支援將遠遠大於你的預期。
金牛座
12月對金牛寶寶來說充滿驚奇事件的突發，好壞都有，整體來說是挺平均的。不過不全是發身在自身上，有時候是發生在身邊的人身上。有些事件可能會關係到人生重大的抉擇，面對這樣的事件時，驚訝之余，重要的是要好好思考下人生的下一步該如何跨出去，而不是安逸的視而不見喔！此時金牛寶寶自身的想法尤為重要，隨時能秉持正向積極的態度去面對發生的一切的話，自然朝著正向發展，反之則會每況愈下。12月的開運法是友善對待動植物，不但能療癒自身，也能讓腦中的負面想法拋諸腦後。
雙子座
12月的雙子寶寶如果能對自己虐心點，設定一些高標準的目標，雙子寶寶的鬥志也會自然提高，能朝著高目標堅定地前進發揮，整體來說，雙子寶寶的能力會比以往獲得更大的發揮空間，帶來不錯的結果喔！而且這樣的操作之下，也能帶動戀愛方面的好運展開，12月的每一天里，雙子寶寶看起都是那麼的充滿魅力而且耀眼，所以更要積極地展現自己的長處，尤其是在自己心儀的人面前，展現自身優點，有助期待的戀愛就此揭開序幕。
巨蟹座
12月對巨蟹寶寶來說是啓程之月，可能迎來孤寂感，尤其是面臨人生啓程之際，更是容易產生比較。比較之下將發現周遭的人的價值觀及想法與自己大不同而感到不安，自己適合繼續待在這嗎?還是該去別的領域探索看看之類的想法將層出不窮，愈發覺得格格不入的孤獨感油然而生。當這樣的感覺越發強烈時，巨蟹寶寶可以判斷是該展翅離開這裡的時候到來了，捨棄舒適的環境，確實會掙扎一番，但是走出去後，視野將隨之打開，放手去飛吧！
獅子座
一路辛苦付出努力過來的成果漸漸展現雛形中，特別是長久以來持續付出時間投入學習過來的，或是反覆練習過的，有機會讓獅子寶寶可以在12月迎來豐收祭，所以不松懈地堅持下去，獅子寶寶必能在12月笑開懷外，還能將這份喜悅分享給你的親友。特別是過程中給過你幫助或是提供知識跟情報的人，一定要懂得去感謝對方，這樣能構築良好關係，對於繼續要發力時，這些人才能成為你最好的後盾，持續給予你動力。
處女座
12月的處女寶寶，仍然維持感度很高的狀態。雖說整體運勢不是那麼平順，但是只要有靈光一現時，一定要相信直覺勇於付諸行動，往往都會獲得不錯的結果。多傾聽自己內心的聲音，面對選擇叉路時，讓那個聲音來引領你前進，總是能把你導向對的方向，如果猶豫不決地停下來，你會愈來愈看不清通往成功未來的光明之路。感情上，近期與另一半處得不是太好的處女寶寶，務必要正視雙方的矛盾，走心了，可能容易因外人插足而感情逐漸淡去，一淡了就回不去了。
天秤座
戀愛運看漲的12月替單身天秤寶寶帶來了勇於追求愛情的勇氣。進入到戀愛模式中的天秤寶寶，火力全開，面對之前覺得遙不可及的對象，能拿出勇氣試著接近，而隨著愈接近愈是激發天秤寶寶想要拿下對方的決心。儘管可能處於單戀狀態，只要態度不扭捏，堂堂正正的表現出來，機會終會有眷顧天秤寶寶的時候。而還沒找到對象的天秤寶寶，不妨多多參加聚會，能開啓心邂逅。
天蠍座
天蠍寶寶的12月課題是要學會讀懂對方話中蘊含的寓意及微妙的情緒變化。對話中，多觀察對方的小動作，表情變化，並且反覆吟味對方的話語，才能掌握到對方真實的想法，甚至對於不懷好意的，也能及早有所準備，不會被別人賣了還笑著幫忙數鈔票而不自知。另外，也要留心自己的發言，少說多觀察的安全牌路線能幫助自己安然度過12月。
射手座
12月的射手寶寶人際關係不錯，可以受惠不少因人際關係大好帶來的附加紅利。尤其是主動與自己內心向來尊敬嚮往的對象多互動的話，也會讓自身的運氣朝好的方向去發展。總之，這個月就是多與人互動就對啦！因為一個人的時候，有些煩惱著射手寶寶的困擾很容易發酵，儘管是微不足道的事，但是因為剛好已經踩到射手寶寶的底線了，所以對射手寶寶來說已經是箭在弦上，非同小可的程度了！
魔羯座
12月的整體態勢本身十分不利摩羯寶寶的戀情發展，即便是魔羯寶寶進入了想戀愛的模式，但周圍冷淡的氛圍形成天然屏障，讓魔羯寶寶面對著難以越過的高牆，碰得一鼻子灰。不過於期待就不會太失望，既然時不予你，就不需急於此時，好比說，不氣餒的用心慢慢煲交心電話粥，時候到了之時，終會打動對方的。12月後半的工作運勢轉強，會有從意想不到的途徑入手令你驚喜的消息喔！
水瓶座
12月的水瓶寶寶需要多點臨機應變，展現山不轉，路轉；路不轉，人轉的靈活調度能力。同時，這樣的調整，多是受到外界因素而不得改變自己的前進方向，內心不免也累積不少不滿及不安。特別是面臨到關鍵事件時，水瓶寶寶只有克服內心的脆弱，堅持下去才不會被負面情緒反嗜而亂了陣腳。當然有時如果發現一開始就走錯了，迷途往返的勇氣也是需要勇敢拿出來的，可以就可以，不行就不行的判准能力對12月的水瓶寶寶來說可是十分重要的。
雙魚座
不好也不壞的運勢，讓雙魚寶寶容易陷入羨慕他人的比較心情桎梏中。舉凡是別人家的草皮看起來比較綠，花開得比較茂盛…等雞毛蒜皮的小事，總之在雙魚寶寶眼中的他人所擁有的，總是會變得比自己擁有的要來得耀眼多。面對這樣的狀況，較為積極的雙魚寶寶就會激勵自己想發設法改變現況，讓自己到達那個令自己羨慕的境界，但是一旦成功攻城掠地後，雙魚寶寶會赫然發現，其實跟自己原來的那個小天地其實差不了多少。這是雙魚寶寶天性使然，自哀也無用，不如多多學著找出周遭的小確幸吧！（編輯：李惠婷）
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