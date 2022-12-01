泫雅震撼分手Dawn！網喊打電話給「他」 神級團體求復出
韓國女星泫雅有「性感小野馬」之稱，因為風格火辣且外型亮眼，擄獲不少國內外粉絲，而與圈內男友Dawn感情穩定，更是不少人指名必看的韓國情侶CP。沒想到，30日泫雅無預警宣布分手交往7年的男友Dawn，讓不少粉絲心碎，但也有不少人給予祝福。其中，就有網友提到過去泫雅與張賢勝合組的「Trouble Maker」，更開玩笑直言「不知道張賢勝電話換了沒」，敲碗想看到Trouble Maker重新合體。
編輯中心/綜合報導
不少網友在得知泫雅與Dawn分手之後，在「Dcard」掀起討論，不少網友紛紛認為「這一對不是已經是沒結婚不能收拾了嗎....真的很驚訝」、「真的太尷尬了，別人一般愛得高調就算了，他們是高調Max火力全開」而也有網友爆笑留言「不知道張賢勝電話換了沒」讓許多KPOP迷瞬間秒懂，因過去泫雅曾經與男星張賢勝合組團體「Trouble Maker」，不過已經許久沒有合體表演，加上大S與具俊曄的神奇愛情故事，讓不少人開玩笑稱「如果泫雅手機沒換打一下吧！張賢勝！」討論兩人重組團體的可能性。
事實上，過去泫雅曾經在2011年時，與男團Beast賢勝一同組成「Trouble Maker」，當時推出首張同名迷你專輯Trouble Maker，結果人氣席捲全球，在當時的KPOP圈人人都會哼上幾句，火紅程度根本頂天，讓許多人就此入坑，之後隔兩年再出第二張專輯，主打歌「NOW」性感又火辣，雙人舞讓粉絲看了超過癮，不過隨著泫雅離開4Minute、Beast賢勝單飛之後，兩人已經許久沒有合體演出過，至今距離末放舞台至少有9年之久。
由於當時泫雅以及賢勝兩人組成的「Trouble Maker」CP感太強，兩人都有性感帥氣的一面，火辣的近身貼舞讓人大噴鼻血，不少網友稱看「Trouble Maker」的舞台都能感受到戀愛的氛圍，即便兩人已經許久沒合體，但YouTube上的影片，粉絲每年都還是會翻出看個幾次，如此強大的雙人團體，才讓粉絲念念不忘，讓泫雅分手消息曝光後，網友才討論能看到泫雅與賢勝再度合體的可能性。
而撇開「Trouble Maker」團體回憶殺不說，泫雅以及Dawn突如其來分手消息還是令各界震驚，不少網友紛紛揣測分手原因，也挖出不少泫雅前幾個月上節目的片段，甚至有網友直指是「泫雅劈腿」，對此，前男友Dawn也在今（1）日出面表示將提告造謠者，霸氣嗆「就算分手，她對我來說還是很珍貴的人，是我看過的人之中，最真實、最帥氣的，以後也是我最愛的藝人」。（編輯：張嘉哲）