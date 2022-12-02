匿名者力挺白紙革命！駭進中國政府網站 警政名單全公開
近期因疫情封控不當，中國人民展開一場「白紙革命」，而全球最大的駭客組織「匿名者（Anonymous）」也沒閒著，11月29日時宣布展開「白紙行動（#OpWhitePaper）」，並公布目前成果，已經攻擊中國政府機構網站及曝光中國警政名單，他們也向中國政府提出「5項訴求」，藉此為抗議民眾出一把力，並承諾「我們力挺到底，我們不會丟下你們任何一人」。
編輯中心/綜合報導
匿名者在推特中說明，他們會與中國公民一起對抗極權政府，「中國（政府）你阻止不了我們，你們在對追求民主和自由的公民濫用權力之前，應該就要預料到我們會出現」，面對抗爭局面，他們也擔心道「我們很高興看到人們挺身反對獨裁者，但也擔憂他們是否能獨自對抗這些政權，他們需要幫助」。
匿名者從此展開「白紙行動」，更陸續於推特、Telegram上發布成果，目前已達成駭入或用DDoS（分散式阻斷服務）癱瘓中國政府機構的官方網站，曝光中國政府高層身分及警察名單等，並向抗爭者喊話「我們100％支持中國的抗爭者，任何追求自由的人們，我們都力挺到底，我們不會丟下你們任何一人」。
匿名者也向中國政府提出5項訴求，內容為：
一、停止強制核酸檢測和強制隔離，改為自願。
二、中國言論自由，不刪帖不封號，拆除網路防火牆，讓人們看到真實發生在世界和中國的事情。
三、釋放參與白紙革命遭逮捕的示威者。
四、鬆綁護照辦理，開放國門，出境不可勸返。
五、取消國家主席職務終身制。（編輯：李惠婷）