好市多試吃拿3份碰壁！員工當場「吃掉最後1盤」　她氣炸

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原PO分析，自己常光顧該家好市多，每次排隊吃牛肉時都會遇到此員工，那時對方給她肥肉，這次則直接把最後一份試吃品端走，「觀察他很久了，不知道是不是有業績壓力，還是本身就是個勢利眼的人，看到常排隊不買的客人有差別待遇」。兩件事加在一起後點燃原PO怒火，直接請出試吃員的直屬長官解釋，對方說明「最後一份是因為調味料撒太多，所以才自己吃掉」，但原PO對此並不買單，認為「最後三份不是同一批嗎？」。
貼文發出後引得眾多民眾討論，部分人認為原PO太過誇張「還叫直屬長官來你會不會太誇張？不就是個試吃，你至於嗎？」、「通常，沒要買我不會去拿試吃」、「試吃本來就是免錢的，如果你花錢吃不到才需要公審，試吃最大？！！！！」，但也有人指出店員的不是「無論其他，試吃員站在那邊吃試吃品這點太扯，這麼多人護航成這樣也誇張」。
原PO後續補充，當下「我真的感受到試吃員岐視與不友善」，「我幫我女兒跟母親服務有什麼不對嗎？ 今天不買就不能試吃嗎？每個試吃的人都有買嗎？」，解釋若店員態度友善，應能提前解釋他吃掉最後一盤的原因，而不是沒反應的站著，「女兒想吃，身為母親真的很為難，最後希望大家不會遇到這樣的事」。（編輯：李惠婷）