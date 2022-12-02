她每天肚痛竟罹癌3期！醫見愛吃「1物」搖頭：半年就走了
許多長輩喜歡吃清粥小菜當早餐，但要小心這個習慣可能導致罹患胃癌！肝膽腸胃科醫師張振榕就指出，一名80歲阿嬤因初一十五茹素時喜歡吃稀飯配醬瓜、醃黃瓜、鹹蛋等小菜，最後竟檢查出罹患胃癌第三期，半年後就不幸撒手人寰，讓他誠心建議，民眾偶爾吃重鹹、醃漬物是OK的，但是記得不要長期大量規律的食用，「這樣子是會出問題的」。
編輯中心/綜合報導
張振榕醫師在節目《醫師好辣》中分享，一名80多歲的阿嬤因宗教信仰虔誠，從10幾歲就開始初一十五茹素，就這樣吃了65年，通常都是只吃稀飯配醬瓜、醃黃瓜、鹹蛋等，卻突然在半年內暴瘦6公斤，且每天都說肚子痛，難以進食。
「她女兒帶來一看，我就覺得這個阿嬤有問題」張振榕醫師形容，阿嬤除了看起來非常瘦之外，整個人都是蒼白的，照胃鏡之後才發現她罹患了胃癌第三期，之後轉往醫院手術，但因胃癌有吃到肌肉層及鄰近組織淋巴結，因此雖然開完刀手術成功，但仍因營養很差，半年後就不幸離世。
張振榕醫師指出，高濃度的鹽確實會讓罹患胃癌的機率升高兩倍，因為研究顯示，高濃度鹽分會破壞胃黏膜，導致胃黏膜被腐蝕，之後若是誤吃致癌物，就更容易被胃所吸收，更可能導致癌症。
另外，張振榕醫師也表示，高鹽分通常都是加在醃漬物、加工肉品上，這些通常都含有高濃度亞硝酸鹽，是致胃癌的其中一項原因。最後超過50歲的台灣人很多都有幽門桿菌，張振榕醫師透露，吃重鹹破壞胃黏膜，會導致幽門桿菌更容易附著在胃黏膜增生，也會提高罹患胃癌的機率。（編輯：賴禹妡）