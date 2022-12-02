名家論壇》鈕則勳／薇農對決五五波

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即便如此，但她並非沒有弱點與威脅。第一，她已經以高票當選台北市議員，還沒就任馬上就去參與另一場選舉，對其當然是壓力，畢竟勢必有部分選民無法接受，而對手陣營也能藉「落跑議員」的標籤來攻堅，這也是她為何在最後一刻才以「不計個人毀譽」接受徵召的原因。第二，他原本是松山、信義區的議員，而現今選區是中山、北松山，特別是中山區作為傳統綠營票倉，王鴻薇又沒有經營過，現今僅有一個多月的衝票期間，對她當然有相當的壓力，反觀對手吳怡農之前作為民進黨市黨部主委，上屆和蔣萬安對陣時也早已經營過這選區，一來一往，對王鴻薇當然有大風險。第三，九合一選舉民進黨大敗，亟需一場勝選來穩住黨內情勢，勢必在這次補選中投入重兵，或許更可能搭配黨內改革與行政優勢，一方面期待喚起綠軍基本盤，另方面挹注府院黨能量力挺，面對民進黨「不能再輸」的骨牌壓力，王鴻薇還得要扛得住。
再來看看吳怡農的優勢與機會，他是受到民進黨特別關愛與培養的接班梯隊，初出茅廬便是和蔣萬安對戰區域立委，後又擔任民進黨台北市黨部主委，形象與知名度都是他的利基，絲毫不輸王鴻薇 ; 他又比王鴻薇年輕，對年輕族群的拓票力道應該比王要強，畢竟上屆選立委時，在街頭拜票還有許多年輕人排著長長的隊伍要和他合照。再加上這次他是捲土重來參選同一選區，又藉市黨部主委身份持續經營過，組織部分應比王鴻薇佈建的要早且更綿密，加上中山區作為民進黨的基本盤，王鴻薇又不曾經營過，吳怡農當有領先優勢。而國民黨大勝後，選民會不會希望藉這次補選來制衡一下國民黨的氣焰，「鐘擺」會不會又擺向對民進黨有利，當然也有可能。
但吳怡農目前仍無民意代表的經驗，面對作了好幾屆議員的王鴻薇，問政專業或是即戰力勢必差王一大截，畢竟王若選上馬上便可上工，無需再熟悉相關議事流程，這當然也是中間選民會考慮的 ; 加上吳的議題操作能力如何，或仍有懸念，畢竟他擔任主委時也並未讓民眾看到什麼驚人之舉，當然難和王鴻薇的實際戰績匹敵。再者，雖然民進黨資源仍在手，但是「討厭民進黨」或「下架民進黨」氛圍仍未緩解之際，吳怡農若沒有能說服選民投給自己的堅實理由，難保不會被這波浪潮給淹沒，成為犧牲打 ; 最後，若是在這一個月內，民進黨針對敗選檢討的理由只是官樣文章、草草過場，黨政高層仍是一副「過度自信、讓人無法置信」的話，吳怡農就可能會作為執政不利的替罪羔羊了。
總之，2024年總統大選已然起跑，每一次戰役都可能會牽動政黨的權力消長與佈局，只有不斷獲勝，才可能減少或控制對自己不利的變數，是以重裝上陣的「薇農之戰」對藍綠兩黨都有輸不得的壓力啊！
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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