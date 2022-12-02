中國網紅想看世界盃！護照遭「當場剪掉」　機場崩潰痛哭

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「微小微」透露，她在出發前一晚有接到老家村委會的電話及訊息，對方說如果「微小微」要出境一定要報備，「我不知道他們怎麼知道我要出境的」，她為了出國依照指示報備了此行目的，還把球迷卡及機票相關訊息發過去，原以為這樣就沒事了，但28日上午8時許卻收到老家村委會通知，「說我今天出去不了，因為我的護照是被凍結了，然後就是一個失效的狀態」。
當下同行人認為是詐騙，因此「微小微」仍照常辦理行李托運準備登機，沒想到在邊檢處時，卻被工作人員攔下，邊檢人員反覆核查「微小微」的資料後，說她的護照確實已被銷毀，具體原因不清楚。
「微小微」最終聯絡到公安部門，對方給的理由為「現在海外詐騙太多了，怕妳出去被詐騙，所以在今年3月份護照清理的時候，把妳們的護照銷毀了」，意思就是即使「微小微」人在機場，但無論用什麼方法都不能踏出中國，唯一解決途徑就是回到老家重新辦理護照。
「微小微」眼見自己護照當場被一刀剪掉，忍不住掉下無助的眼淚，她表示自己為了這趟出國準備了非常多東西，甚至訂了杜拜酒店及機票，還要去伊斯坦堡，如今全都落空。
過了2天，「微小微」更新後續，她表示自己因為有紀錄曾出境到電話詐騙高風險地區，再加上反詐中心在查核出入境證件時，未能順利聯繫到她，官方才會根據打擊電信詐騙專案，將「微小微」的護照列入管控失效名單，現已有人協助她急件補辦護照。
針對此事，網友們紛紛留言，「出國心情全毀了」、「去世界盃還來得及嗎」、「這也太荒唐了吧」。但也有人批評，「你自己沒搞清楚怎麼回事，就不要再誤導大眾了」、「你以後不要再說這種有損國家形象的話了，不利於中國人民的團結」、「國家說了非必要不出國，非要出去玩」。（編輯：賴禹妡）