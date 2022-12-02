聖誕節準備脫單！12月「4星座」正緣報到　桃花運旺翻天

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進入12月，金星將在12/10走入了摩羯的命宮，為你帶來旺盛的桃花好運，就連出國旅行、上班路上都會有路人前來搭訕示好，讓你欣喜、受寵若驚！而單身者一定要把握2022最後一個月，替自己在那麼多的桃花求愛裡尋覓，與真愛一起甜蜜過聖誕！而正處於曖昧、或暗戀階段者，可以試著主動出擊，約對方出來一起吃飯、聊天，因為你們之間的氛圍已經醞釀成熟，只要把握好時機、告白心意，你們將會修成正果的！
第三名、處女座
進入12月，處女的感情終於有望在此時穩定了，經過了過去一段時間的空窗期，你開始懂的自己真正需要的是什麼，也了解哪種特質的對象最適合自己。常說「知己知彼、百戰百勝」，之前總遇人不淑的狀況已成過去，而最後的那一個人，才是真正值得你去了解、交心、長遠在一起的。特別是金星即將進入你的戀愛宮位，不管有伴者、單身者，你都會明顯的發覺到愛情運越來越順利，建議你不必太早就否決兩人在一起的可能，因為12月，甚至到明年立春2/4前，你的愛情運會聚焦在「日久生情」。你會在驀然回首間，迎來美好又長久的愛情。
第二名、射手座
進入12月，木星在射手的田宅宮與愛情宮的影響，讓你有很想成家的衝動，愛情運勢也會有各種驚喜降臨！感情中最讓你期待的事即將發生，你會重新獲得感情的激情，對自己更有自信，也容易遇上出乎意料的告白，或是認識了你以前不會考慮的異性，但反而最後都互有好感而進一步交往！所以12月，你放假時記得多外出走走，特別是聖誕節、跨年，你認識新對象的機會絕對大增。另外，可多留意身邊有點認識、又不太熟的異性朋友，只要感覺還不錯，那就是著再深入去解對方吧！也許對方就是你期待已久的那個他。
第一名、天秤座
進入12月，木星正往天秤的夫妻宮前進，使你的姻緣桃花運瞬間大漲，氣溫越嚴寒、愛情運越旺！單身者會放下過去對理想情人的堅持跟偏見，反而因此讓自己發現過去不曾注意過的好對象，而且這次你們極可能發展長久；而身邊認識已久的異性朋友，你們大有機會發展成戀人關係，像小說般從朋友變戀人！有穩定交往另一半的秤子，無論你是男生還女生，主動出擊向對方求婚吧！總之，12月不管是有伴者、單身者，你們都能擺脫以往的模板，這樣的改變是極好的，令你們在愛情中更加甜蜜、順利。（編輯：賴禹妡）
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