小7門口新增「1友善設施」！顧客狂讚雙贏：希望越來越多
台灣便利商店密集度極高，服務內容也超多元，幾乎已經包辦民眾的日常所有需求。近期就有民眾目睹，自家附近一間超商門口新增了「友善設施」，讓不少民眾忍不住大讚「創造雙贏！」
編輯中心/綜合報導
一位民眾在臉書《爆廢公社二館》上發文提到，他人到新竹縣關西鎮某間7-11超商時，目睹門口外的柱子上設有一個狗圖案告示牌，下方還有兩個掛勾，功飼主將牽繩牢牢掛上，讓寵物可以待在店面外等待主人購物完成。告示牌上頭也註明顯示「門市僅提供栓綁服務，不負保管責任，勿讓寵物影響其他行人，請飼主保持周遭清潔」。
看完現場照片後，許多網友真心大讚「我覺得這樣的設施很好，有食物的地方還是不要讓寵物進去，不只為了食物，也為了狗的安全」、「台灣進步的象徵！」、「創造店員、飼主雙贏的局面」、「好需要欸…不然我家大狗都要先帶回家才去便利商店」、「早該這樣做了，超討厭東西買到一半被狗衝撞」；但有部分人擔憂「2隻狗拴在一起，會不會等買完出來只剩一隻」、「這樣應該...明年會多幾隻小寶貝」。
此外也有網友幽默笑稱「結果看到一個人類男性被拴在那」、「會不會男女朋友逛街，男朋友被拴在那邊等女朋友逛完…」、「改天寶雅外面也會出現（老公栓綁處）」、「單身狗只能在門口嗎」。（編輯：潘毅）