新北耶誕市集開市！首日飄雨人潮曝 聖誕老人現蹤全嗨了
眾所矚目的新北耶誕城市集第一天開跑！今（2）天開幕首日就吸引大批人潮前往，就算飄著綿綿細雨也澆不熄民眾熱情。總共80攤新北在地優良業者齊聚擺攤，從文青小物到特色小吃，像是廣受歡迎的鳳甜烘焙房、犬首燒，到型男大主廚古錐師也親自到現場擺攤，就是要讓民眾滿載而歸。除此之外，市集中的重頭戲「聖誕老人見面會」也在今天迎來第一批與聖誕老公公相見歡的小朋友們，有家長更為了一圓孩子的夢，特地開幕首日就衝來朝聖。充滿童趣及歡樂的現場，現在就跟著《NOWnews今日新聞》一起來直擊現場盛況！
記者汪睿琦/綜合報導
一走出板橋車站出口，就感受到濃濃耶誕歡樂氛圍。現場大小朋友齊聚，有的頭戴頭飾爭相與竹筍聖誕樹還有巨大雪寶合照、有的開心熱鬧地在真的有雪的「雪屋」玩雪，即使今天仍然是平日且飄著細雨，各地前來的民眾仍然絡繹不絕。搭上日前中央指揮中心拍板宣布口罩解禁，現場民眾仍緊戴口罩、遵守秩序保護自己及他人，還在觀望的民眾可放心前來。
住在板橋的民眾張小姐站在聖誕老人見面會門口排隊，熱情透露一知道今年有聖誕老公公可以看還可以互動，就迫不及待想帶小朋友來朝聖，張小姐藏不住母愛的笑說：「一直答應他（指小兒子）要來看聖誕老公公，這次有就一定要帶來看！」原本坐在娃娃車上的小朋友一看到偶像聖誕老人走出來也按耐不住想起身，逗樂現場眾人。
不僅有聖誕老人見面會，現場還有各大廠商帶來的精采市集，有超紅泡芙鳳甜烘焙房、風靡社群的犬首燒，還有型男大主廚「古錐師」帶來的聖誕禮盒，古錐師攤位更派出性感耶誕女郎招待試吃，增添不少看點。
逛完的民眾還別急著走，現場還有抽獎攤可以參與，只要現場拍照打卡上傳社群就可以抽獎，工作人員更透露「人人有獎」，最大獎是百貨抵用券500元，邀請民眾來碰碰運氣；消費滿千還有200元抵用券可拿，超多好禮就等你來新北耶誕市集逛逛！