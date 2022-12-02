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口罩解禁還戴緊緊！他狠酸台人「奴性爆發」　下秒慘逆風

▲12月1日起，室外場所取消全程戴口罩的防疫規定，民眾終於可以出門摘下口罩。（圖／NOWnews資料照）
▲12月1日起，室外場所取消全程戴口罩的防疫規定，民眾終於可以出門摘下口罩。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自12月1日起，室外場所取消全程戴口罩的防疫規定，民眾終於可以出門摘下口罩，不過新制度上路之後，不少人依舊戴緊口罩不敢鬆懈，就有一名網友點出此現象，直批「台灣人奴性繼續爆發」，一點都沒有自由情懷，讓不少人傻眼回擊：「真正的自由不應該是還給人民有戴不戴口罩的選擇權嗎？」 

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該名網友在Dcard中貼文，他表示12月1日起政府宣布解除口罩禁令，但是台灣人出門卻仍戴緊緊，其他國家的國民早就已經不戴口罩上街，「反觀台灣，我們台灣人標榜著亞洲自由國家，沒有歐洲的自由情懷，心態則與偉大的中國祖國與看齊」。 

▲新冠肺炎疫情升溫，不少人出門必戴口罩。（圖／NOWnews資料圖片）
▲新制度上路之後，不少人依舊戴緊口罩不敢鬆懈，一名網友點出此現象，直批「台灣人奴性繼續爆發」，一點都沒有自由情懷。（圖／NOWnews資料圖片）
原PO指出，在之前沒有疫苗時，他認同口罩確實是唯一防疫手段，但既然疫苗都已經打到第4劑了，理論上應該要回歸正常生活，卻只有台灣人「奴性繼續爆發」，依舊不願意脫下口罩，且去超商、百貨公司仍會被糾正，或是被其他人異樣眼光看待，讓他不滿直呼：「去哪裡都被歧視欸，這是你們說的自由？」 

貼文一出，貼文風向瞬間逆轉，網友們紛紛留言反駁，「大部分的人即使自己想戴口罩也不會去干涉不想戴的人，這才是自由不是嗎？被逼著一定要戴跟自己有權選擇完全不一樣欸」、「真正的自由不應該是還給人民有戴不戴口罩的選擇權嗎？幹嘛把想繼續戴的人都說成向中共看齊阿」、「都解禁了你不爽戴就不要戴，在公審情勒什麼」、「要不要繼續戴口罩是各自的選擇，並不是選擇了戴口罩，就是沒有自由情懷」、「解禁後你不戴是你的自由，別人要戴是別人的自由，不懂有什麼好情勒的，跟你意見不同就叫奴性，你的思考邏輯真是特別」。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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