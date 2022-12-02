米其林3星頤宮推年菜參戰！全新5人套餐曝：小家庭安心吃
蟬聯5年米其林3星推薦的君品酒店頤宮中餐廳也推年菜加入圍爐戰場！採用粵菜4大高檔食材，包括吉品三頭鮑、北海道48頭刺參、3頭野生花膠、印尼官燕，推出3款萬元起跳的粵式年菜「頤宮富貴大盆菜」、「頤宮官燕佛跳牆」、「頤宮明火雞粥燉花膠」，讓饕客在家圍爐也能品嚐到米其林3星的滋味。吸睛的是，今年頤宮首推「5人外帶套餐」減輕小家庭過年圍爐多剩菜的顧慮，菜色豐富包括極品佛跳牆、豉油黃土雞、糖醋魚、筍乾扣元寶等，每組只要5480元，6千不到的難得佛心價，饕客還不來吃爆！即日起到明年1/13開放預訂。
記者汪睿琦/綜合報導
今年頤宮除了招牌特色年菜持續推出，包含饕客趨之若鶩的海味之冠「頤宮富貴大盆菜」，高檔食材大手筆全下，包含吉品三頭鮑、北海道48頭刺參，還有西汁大蝦、髮菜、瑤柱等鋪底，再用精心熬製的雞高湯完美融合，光看就讓人口水直流（10人份，58800元）；還有圍爐餐桌不可少的佛跳牆，主廚大手筆選用重達六兩的頂級印尼官燕，與瑤柱、蹄筋、肉排、香菇、栗子等上等食材，經過6小時以老母雞和赤肉精心細煲的湯頭一同燉煮，美味濃郁的「頤宮官燕佛跳牆」就此上桌（6人份，21888元）。
值得一提的是，現今不少5人以下小家庭圍爐不敢大魚大肉慶祝，就怕剩菜要吃「一整個年假」。對此頤宮也貼心祭出最佳選擇，全新推出「5人外帶年菜套餐」，照樣有主廚設計五道富含吉祥寓意的經典菜餚，有年夜飯必備、象徵團圓的「極品佛跳牆」，加入豬腳、生蹄筋、肉排、瑤柱、雞腿肉等豐富食材入甕中悉心燉煮，香醇濃郁的甜美湯頭，精選細嫩的上乘肉質，為團圓桌上更添一分暖意。搭配象徵豐年慶有餘的經典「糖醋魚」、寓意起家興旺、肉質彈嫩鮮美的「豉油皇土雞」、滋味豐美代表節節高升的「筍乾扣元寶」、以及金黃噴香的「金沙焗明蝦」，道道皆為中式經典功夫美饌，為家中省去到處採買年菜的煩惱與時間，輕鬆在家享受五星級名廚料理。另外民眾在12/31前預訂，即可獲贈紅酒一支。
另外凱達大飯店也推出豪華等級富貴年菜！飯店內家宴中餐廳今年推出的常溫外帶年菜「凱達玉兔年菜套組」，不惜成本將菜色全面升級，包含鮮甜彈牙的茄汁脆米明蝦、港式蠔汁鮑魚、香氣誘人的極汁豬棒腿、富含滿滿膠原蛋白的養生湯品宮廷花膠佛跳牆等，8大道8人份的海陸熱銷常溫年菜套組，售價10,680元，於2023/1/６前預訂還有早鳥優惠價，只要9,078元。
另外有感於購買年菜的主力客群年齡層有逐漸下降趨勢，凱達大飯店為迎合喜歡偏西式口味的年輕族群，今年首次推出的「精燉台塑牛佐食蔬」與「美國爐烤肋眼牛排」。另外還有多道可單點的中西極致美饌，像是凱達冠軍豬腳、醬爆龍蝦伊麵等多元的豐富料理，讓您與家人們的團聚時刻，也能輕鬆品嚐到精銳廚藝團隊的美味功夫菜。